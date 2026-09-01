Lojistik ve depolama dünyasında yaşanan dijital dönüşüm, depo sistemlerini yalnızca ürünlerin istiflendiği fiziksel alanlar olmaktan çıkarıyor. Artan e-ticaret hacmi, daha kısa teslimat süreleri, yüksek stok çeşitliliği ve operasyonel verimlilik ihtiyacı; otomasyon, veri analitiği ve akıllı sistemleri intralojistiğin geleceğinin merkezine taşıyor. Raf ve depolama sistemleri alanının lider kuruluşlarından Gökçelik şirketinin bir iştiraki olarak faaliyet gösteren GDS Gökçelik Depo Sistemleri, bu dönüşüme geliştirdiği teknoloji odaklı ürünler, güçlü mühendislik altyapısı ve Ar-Ge yaklaşımıyla yanıt veriyor. GDS, klasik raf sistemlerinden yüksek yoğunluklu depolama çözümlerine, Mekik Raf Sistemlerinden otomatik depolama ve geri çağırma sistemlerine kadar uzanan ürün ve çözüm portföyüyle işletmelerin depolama süreçlerini geleceğe hazırlıyor.

“Her rafta bir akıl var” yaklaşımı

Günümüzde depolama operasyonlarında verimlilik yalnızca daha fazla ürünü daha küçük bir alana sığdırmakla ölçülmüyor. Ürün hareketlerinin doğru yönetilmesi, stok devir hızının artırılması, insan kaynaklı hataların azaltılması, operasyonların anlık olarak izlenebilmesi ve sistemlerin değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilmesi büyük önem taşıyor. GDS, bu anlayış doğrultusunda mekanik depo sistemlerini dijital teknolojilerle bir araya getiriyor. “Her rafta bir akıl var” yaklaşımıyla geliştirilen çözümler; depo operasyonlarında daha yüksek kontrol, hız, izlenebilirlik ve verimlilik sağlamayı hedefliyor. Özellikle otomatik yükleme ve boşaltma sistemleri, Mekik Raf Sistemleri, dinamik raf uygulamaları ve yüksek yoğunluklu depolama çözümleri; işletmelerin sahip oldukları alanı daha etkin kullanmalarına olanak tanıyor. Sistemlerin ihtiyaca göre FIFO ve LIFO prensipleriyle çalışabilmesi de farklı sektörlerin ve ürün gruplarının operasyonel gereksinimlerine özel çözümler sunulmasını sağlıyor.

Mekik Raf Sistemleri teknolojisiyle daha hızlı ve akıllı depolama

GDS’nin teknoloji içeren ürünleri arasında öne çıkan Mekik Raf Sistemi, yüksek yoğunluklu depolama ihtiyacı bulunan işletmeler için geliştirilmiş akıllı çözümler arasında yer alıyor. Radyo frekans kontrollü çalışma, uzaktan izleme ve arıza tespiti, performans takibi, FIFO ve LIFO operasyonlarına uyum ve çarpışmayı önlemeye yönelik sensör teknolojileri gibi özelliklerle desteklenen sistem, depolama süreçlerinde otomasyonu bir üst seviyeye taşıyor. Mekik sistemleri, özellikle aynı veya benzer ölçülerdeki paletlerin yoğun olarak depolandığı operasyonlarda alan kullanımını optimize ederken, ürün hareketlerinin daha kontrollü ve hızlı gerçekleştirilmesine katkı sağlıyor. Teknolojinin depolama altyapısıyla bütünleşmesi sayesinde işletmeler, operasyonlarını yalnızca daha hızlı değil, aynı zamanda daha öngörülebilir ve izlenebilir şekilde yönetebiliyor.

Otomasyon yatırımları üretim altyapısını güçlendiriyor

GDS’nin teknoloji yaklaşımı yalnızca ürünlerinde değil, üretim süreçlerinde de kendisini gösteriyor. Gökçelik’in ileri teknolojiye sahip üretim altyapısından güç alan marka, standart ürünlerde yüksek teknolojili seri üretim hatlarından yararlanırken, özel projeler için de esnek üretim kabiliyetini kullanıyor. Farklı ürün gruplarına yönelik rollforming hatları ve otomasyon teknolojileri sayesinde üretim süreçlerini sürekli geliştiren GDS, müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilecek bir üretim esnekliği oluşturuyor. Üretim hatlarının yeni bir ürüne kısa sürelerde uyarlanabilmesi, özellikle farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu altyapı; hız, kalite, standardizasyon ve esnekliği aynı üretim anlayışında buluştururken, GDS’nin büyük ölçekli projelerden özel mühendislik çözümlerine kadar geniş bir alanda hizmet vermesine imkân tanıyor.

Ar-Ge ve mühendislik, çözümün merkezinde

GDS’nin geliştirdiği her çözümün temelinde mühendislik ve ihtiyaca özel projelendirme anlayışı bulunuyor. Her deponun ürün yapısı, kapasitesi, operasyon hızı ve fiziksel koşullarının farklı olması, standart bir ürün yaklaşımının ötesinde detaylı analiz ve özel çözüm geliştirme gerektiriyor. Bu nedenle GDS, proje aşamasından üretime, montajdan satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreci bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Ar-Ge ve mühendislik çalışmaları; daha fazla depolama kapasitesi sağlayan, alan kullanımını iyileştiren, operasyon hızını artıran ve teknolojiyle entegre edilebilen sistemlerin geliştirilmesine odaklanıyor. GDS, mekanik sistemlerin dijital altyapılarla birlikte çalışabileceği yeni nesil depo çözümleri üzerinde çalışmalarını sürdürürken, değişen sektör ihtiyaçlarını da yakından takip ediyor. Veri temelli operasyon yönetimi, uzaktan izleme, otomasyon ve akıllı lojistik teknolojileri, markanın ürün geliştirme vizyonunda önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Geleceğin deposu daha az alan değil, daha akıllı alan kullanacak

E-ticaretin büyümesi, üretim ve dağıtım ağlarının karmaşıklaşması ve müşterilerin daha hızlı teslimat beklentileri, depo yönetimini işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik bir alana dönüştürüyor. GDS, geleceğin depolarının yalnızca daha büyük değil, daha akıllı olması gerektiği anlayışıyla hareket ediyor. Amaç; her metrekarenin daha verimli kullanıldığı, ürün hareketlerinin daha kontrollü yönetildiği, operasyonların dijital olarak izlenebildiği ve insan kaynağının daha katma değerli süreçlere yönlendirilebildiği depolama ekosistemleri oluşturmak. Gökçelik’in yarım asrı aşan üretim ve mühendislik birikiminden güç alan GDS, teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye’deki işletmelere olduğu kadar küresel pazarlara da yeni nesil depo çözümleri sunmayı sürdürüyor.

H. Burak Aras: “Depoları yalnızca raflarla değil, teknolojiyle donatıyoruz”

GDS Gökçelik Depo Sistemleri Yönetim Kurulu Üyesi H. Burak Aras, depo sistemlerinde yaşanan dönüşümün merkezinde teknoloji ve verimlilik bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Lojistik dünyasında bugün artık yalnızca fiziksel depolama kapasitesinden söz etmek yeterli değil. Depolanan ürünün ne olduğu, ne zaman hareket ettiği, hangi hızda işlem gördüğü ve tüm operasyonun ne kadar verimli yönetildiği büyük önem taşıyor. GDS olarak depo sistemlerine bu bütüncül bakış açısıyla yaklaşıyoruz. ‘Her rafta bir akıl var’ anlayışımızla mekanik altyapıyı dijital teknolojiler, otomasyon ve veri odaklı çözümlerle bir araya getiriyoruz.” Teknoloji yatırımlarının GDS’nin büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Aras, şöyle devam etti: “Üretim altyapımızdaki otomasyon yatırımlarından Mekik Raf Sistemleri ve otomatik depolama çözümlerimize kadar her alanda daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli sistemler geliştirmeye odaklanıyoruz. Ar-Ge ve mühendislik çalışmalarımızda müşterilerimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamanın yanında, gelecekte ortaya çıkacak operasyonel ihtiyaçları da öngörmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için depo sistemleri sadece çelik konstrüksiyonlardan oluşan yapılar değil; işletmenin lojistik performansını, maliyetlerini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik altyapılardır.”

Aras, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gökçelik’in güçlü üretim deneyiminden aldığımız güçle GDS olarak Türkiye’nin ve dünyanın değişen intralojistik ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, teknoloji yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı sürekli geliştirerek depoları daha akıllı, daha esnek, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmek.”