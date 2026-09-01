Trex Digital, Suudi Arabistan'ın iklimlendirme üreticisi Zamil Air Conditioners'ın üretim sahasında yürüttüğü MES (Üretim Yürütme Sistemi) projesinde POC aşamasını tamamlayarak kapsamı genişletme kararının alındığı yeni aşamaya geçti. Yıllık 1,1 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesine sahip fabrikalarda gerçek üretim koşullarında kullanılan çözüm, Türk yazılımının Körfez sanayisindeki varlığını büyüten bir referansa dönüştü. Projeyi değerlendiren trex Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, Zamil Air Conditioners ile yürütülen çalışmanın trex'in Körfez sanayisindeki büyüyen varlığının somut bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Zamil Air Conditioners, Dammam'daki dört üretim tesisinde yıllık 1,1 milyon adedin üzerinde kapasiteyle üretim yapan, bölgenin en büyük iklimlendirme üreticilerinden biri. Bu ölçekte bir üreticide amacımız, üretim sahasından toplanan veriyi görünür kılmak ve operasyon ekiplerinin karar süreçlerinde kullanabileceği üretim içgörülerine dönüştürmekti. MES çözümümüzü gerçek üretim hattında, canlı üretim koşullarında devreye aldık; Proof of Concept aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra Zamil ile birlikte çözümü tüm üretim hatlarına yaygınlaştıracak genişleme aşamasına geçtik." Özdemir, projenin bir yazılım kurulumu değil, üretim operasyonlarının doğrudan içinde yer aldığı bir dönüşüm çalışması olarak yürütüldüğünü vurguladı. İlhan Özdemir, “Bizim için MES, sahaya bırakılan bir yazılımdan çok daha fazlası. Zamil Air Conditioners, bağlı olduğu Zamil Industrial'ın uzun soluklu dijital dönüşüm stratejisi kapsamında ERP, üretim, mühendislik ve ürün yaşam döngüsü süreçlerini tek bir dijital yapı altında topluyor. Bu geniş mimaride üretim sahasının yürütülmesi ve gerçek zamanlı veri katmanı trex MES'e emanet edildi. ERP entegrasyonundan PLM'in üretime yayılmasına, makinelerin IoT üzerinden bağlanmasına kadar uzanan yol haritasının her adımında üretim verisinin toplandığı ve anlamlandırıldığı katman biziz. trex, Zamil'in ERP–MES–PLM hattını bütünleştirme hedefinin merkezinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.