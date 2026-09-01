Cargill, Türkiye’deki Dilovası Biyoendüstriyel Tesisi’nde FR3® bitkisel trafo yağı üretim kapasitesini iki katına çıkardı. Bu yatırım, Cargill’in yangın güvenliğini, şebeke dayanıklılığını ve sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yüksek performanslı trafo sıvılarına yönelik artan müşteri talebine yanıt vermesine yardımcı olacak. Yapay zekâ, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve elektrifikasyonun dünya genelinde yaygınlaşmasıyla güvenilir enerji altyapısına olan talep artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, veri merkezlerinin küresel elektrik tüketiminin 2030’a kadar iki katından fazla artarak yaklaşık 945 teravat-saate ulaşacağını öngörüyor. Bu trendler, yüksek yük koşullarında güvenilir şekilde çalışabilen trafo teknolojilerine yönelik talebi artırıyor. Bu durum, veri merkezleri ve hastaneler, havalimanları, metro sistemleri, batarya enerji depolama sistemleri (BESS), güneş enerjisi tesisleri ve rüzgâr santralleri gibi kritik altyapılar açısından büyük önem taşıyor. FR3® trafo yağı, ASTM D6866 standardına göre yüzde 99’dan fazla biyo bazlı içerik barındıran, K sınıfı, yüksek yanma noktasına sahip doğal ester bazlı bir dielektrik sıvıdır. Tipik 350–360 °C yanma noktası, geleneksel mineral yağlara kıyasla yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olur. FR3® trafo yağı, yüksek sıcaklıkta çalışmak üzere tasarlanmış trafolarda da daha yüksek yük esnekliği ve daha uzun izolasyon ömrü sağlayabilir.

Dilovası’na yatırım

Cargill, Türkiye’deki ve uluslararası pazarlardaki müşterilerden gelen artan talebi karşılamak üzere Dilovası Biyoendüstriyel Tesisi’ne yeni bir üretim hattı ekledi. Proje, Cargill’in mühendislik, operasyon ve bakım ekipleri arasındaki yakın iş birliğiyle, kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadan tamamlandı. FR3® trafo yağı üretim kapasitesini iki katına çıkaran yatırım, operasyonel verimliliği artırıyor ve Dilovası’nın Cargill’in küresel Biyoendüstriyel üretim ağı içindeki rolünü güçlendiriyor. Cargill Trafo Sıvıları Global Ürün Grubu Kıdemli Direktörü Renee van Schijndel, “Veri merkezleri ve diğer kritik altyapılar güvenli, güvenilir ve dayanıklı enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dilovası’ndaki üretimimizi artırarak, hızla artan talebi karşılamak üzere tasarlanan enerji sistemlerine yatırım yapan müşterilerimize daha etkili şekilde hizmet sunabileceğiz. FR3® trafo yağı, trafo performansını, yük esnekliğini ve varlık ömrünü desteklerken yangın riskinin azaltılmasına yardımcı olacak” dedi. FR3® trafo yağının termal özellikleri, trafoların içinde kullanılan selülozik izolasyon malzemelerinin yaşlanmasını yavaşlatıyor. Trafo tasarımına ve işletme koşullarına bağlı olarak bu özellik, işletmecilere daha yüksek yükleri yönetme veya ekipman ömrünü uzatma konusunda daha fazla esneklik sağlayabiliyor. Cargill Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ramadan Küçük, “Dilovası’ndaki doğal ester dielektrik trafo yağı üretim kapasitesini iki katına çıkarmamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve verimli şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Türkiye’deki ekiplerimizin gücünü ve Dilovası’nın Cargill’in küresel operasyonlarındaki önemli rolünü ortaya koyan bu yatırım, aynı zamanda Cargill’in Türkiye’de inovasyon, operasyonel mükemmeliyet ve endüstriyel büyümenin devamına yönelik uzun vadeli taahhüdünü gösteriyor” dedi.

Sürdürülebilirlik hedeflerine destek

FR3® trafo yağı, yenilenebilir bitkisel yağlardan elde ediliyor ve ASTM D6866 standardına göre yüzde 99’dan fazla biyo bazlı içerik barındırıyor. OPPTS 835.3100 standardına göre 10 gün gibi kısa bir sürede yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabiliyor. FR3® trafo yağının performans özellikleri, müşterilerin trafo verimliliğini artırmasına, ekipman ömrünü uzatmasına ve fosil bazlı malzemelere bağımlılığı azaltmasına da yardımcı oluyor. Bu özellikleri, veri merkezleri, yenilenebilir enerji projeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışan şebeke operatörleri için giderek daha fazla önem taşıyor. Dilovası’ndaki yeni üretim hattı, tesiste proses ve enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlandı.

Türkiye’nin ihracat değer zincirine destek

Yatırım, Cargill’in Türkiye’deki trafo üreticilerine tedarik sağlama ve yüksek performanslı dielektrik sıvılara yönelik artan uluslararası talebe yanıt verme kabiliyetini güçlendiriyor. Türkiye dünyanın önde gelen trafo üreticisi ülkelerinden biri konumunda. Cargill, FR3® üretim kapasitesini artırarak yerel üretim ekosistemini destekliyor ve Türkiye’nin ileri enerji teknolojilerinin değer zincirindeki konumunun güçlenmesine katkıda bulunuyor. Küçük, “Elektrik altyapısına yönelik talep artmaya devam ederken, değer zincirinin tüm paydaşları arasındaki iş birliği kritik önem taşıyacak. Cargill olarak, hem iç hem de uluslararası pazarlara hizmet sunan Türkiye’deki trafo üreticileri ve enerji sektörü müşterileriyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Dilovası’ndaki kapasite artışıyla Cargill, dünya genelinde daha güvenli, daha güvenilir ve daha sürdürülebilir enerji altyapısına yatırım yapan müşterilerini destekleyecek konuma geldi.