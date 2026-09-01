İsveç’in finansal desteğiyle Ocak 2026–Haziran 2027 döneminde yürütülen Care@Work Türkiye Projesi kapsamındaki imza töreni, 25 Ağustos 2026 tarihinde Yeşilova Holding’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Yeşilova Holding adına Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova ile ILO Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan’ın imzaladığı protokolle birlikte modelin Yeşilova’daki uygulama süreci resmen başladı. Yeşilova Holding, proje kapsamında Türkiye’de seçilen üç şirketten biri oldu. Törene Yeşilova Holding ve ILO Türkiye Ofisi temsilcilerinin yanı sıra, projeye finansal destek sağlayan İsveç’i temsilen İsveç Ankara Büyükelçiliği Kalkınma İşbirliği Müşteşarı Paola Castro Neiderstam da katıldı.

5 temel alanda gelişim hedefleniyor

Eşitlikçi ve Bakım Dostu İşletme Modeli; Eşit söz ve katılım hakkı, kapsayıcı istihdam, eşit değerde işe eşit ücret, bakım destekleri, şiddetten arınmış, sağlıklı ve elverişli çalışma ortamı olmak üzere 5 temel alana odaklanıyor. İş birliği kapsamında ILO Türkiye Ofisi ve Yeşilova Holding, şirketin mevcut politika ve uygulamalarını birlikte değerlendirecek. Çalışanların ihtiyaç ve deneyimleri analiz edilerek öncelikli gelişim alanları belirlenecek ve bu doğrultuda bir Eşitliği Geliştirme Planı hazırlanacak. Belirlenen uygulamalar hayata geçirilirken süreç boyunca kaydedilen ilerleme de düzenli olarak izlenecek. Çalışan katılımı ve sosyal diyalog temelinde yürütülecek uygulama sürecinde, şirket bünyesinde örgütlü bulunan Türk Metal Sendikası ile de yakın iş birliği içerisinde çalışılacak. Böylece çalışanların görüş ve deneyimlerinin mevcut durum analizine ve geliştirilecek uygulamalara yansıtılması sağlanacak.

“Bu imza, çalışma kültürümüzü geleceğe taşıma taahhüdümüzdür”

Törende konuşan Yasemin Yeşilova, kadın-erkek eşitliğini yalnızca bir insan kaynakları konusu olarak değil, kurum kültürünün ve Yeşilova’nın sürdürülebilir başarı anlayışının önemli bir parçası olarak gördüklerini belirtti. Yeşilova, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Care@Work Projesi’ni bir sonuç ya da alınacak bir unvan olarak değil, kurumumuz için önemli bir öğrenme ve gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. ILO uzmanlarıyla birlikte mevcut uygulamalarımızı sistematik ve bütüncül bir bakış açısıyla ele alacak; güçlü olduğumuz alanların yanı sıra gelişime açık noktalarımızı da doğru şekilde belirleyeceğiz. Hedefimiz, çalışanlarımızın farklı yaşam dönemlerini ve sorumluluklarını gözeten, eşitliği günlük çalışma hayatının doğal bir parçası haline getiren daha güçlü bir kurum kültürü oluşturmak. Bugün attığımız imzayı da Yeşilova’nın çalışma kültürünü geleceğe taşıma yolunda verdiği önemli bir taahhüt olarak görüyoruz.”