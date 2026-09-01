Aroma; yerli marka kimliği, yaklaşık 60 yıllık içecek deneyimi, dengeli lezzeti ve Türkiye genelindeki 100’ün üzerinde bayiden oluşan ağıyla rekabete katıldı. 1968 yılında Bursa’da doğan Aroma, yaklaşık 60 yıllık içecek deneyimini şimdi kola kategorisine taşıyor. Meyve suyu, nektar, meyveli içecekler ve doğal kaynak suyu kategorilerindeki deneyimini gazlı içeceklere taşıyan Aroma, yeni ürünü Aroma Kola ile Türkiye’nin en rekabetçi içecek kategorilerinden birinde kendi markasıyla yerini aldı.

100’ün üzerinde bayiyle eşzamanlı dağıtıma çıktı

Aroma Kola, lansmanıyla birlikte markanın Türkiye genelindeki 100’ün üzerinde bayiden oluşan dağıtım ağı üzerinden eşzamanlı olarak tüketiciyle buluştu. Aroma böylece yeni ürününü sınırlı bir bölgesel deneme süreciyle değil, mevcut dağıtım gücünü kullanarak Türkiye genelinde geniş ölçekte tüketiciye sunuyor. Önümüzdeki dönemde ürünün satış noktalarındaki yaygınlığının artırılması ve tüketicilerden gelen geri bildirimlerin ürün ailesinin gelişiminde kullanılması hedefleniyor.