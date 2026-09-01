Uluslararası taşımacılıkta Çekya, Slovakya, Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan hatlarında servis sağlayan ESA Lojistik, yurtiçinde ise İstanbul-Bursa, Bursa-Gebze ve Gebze-Bursa güzergâhlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla depolama kapasitesini yaklaşık 7 bin metrekareye çıkarırken, Bursa genelindeki lojistik ihtiyaçlara da hizmet sunuyor. ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, 12 yıllık süreçte hizmet çeşitliliklerini artırarak büyüdüklerini belirterek, “12 yılda bünyemizde uluslararası nakliye, yurtiçi nakliye, depolama, gümrük müşavirliği ve sigorta hizmetlerini oluşturduk. Bu hizmetleri üç firmamız aracılığıyla veriyoruz. Ana firmamız ESA Lojistik olmak üzere Bursa ESA Sigorta ve ESA Gümrük Müşavirliği ile müşterilerimize bütünleşik hizmet sunuyoruz” dedi.

Butik yapı avantaj sağladı

Lojistik sektöründe son dönemde yaşanan daralma, özellikle yüksek araç filosuna sahip firmalar üzerinde baskı oluştururken, ESA Lojistik butik hizmet modelinin avantajlarını kullanıyor. Yaklaşık 40 özmal araca sahip olan şirket, kapasitesi doğrultusunda operasyonlarını sürdürüyor. Altıntaş, şirketin butik yapısının mevcut piyasa koşullarında önemli bir avantaj sağladığını vurgulayarak, “ESA Lojistik butik bir firma. Müşterilerine butik olarak hizmet veren bir firmayız. Butik olarak hizmet vermek, bu dönemde bize artı olarak yansıdı. Yaklaşık 40 civarında özmal aracımız var. Daha büyük araç filosuna sahip firmalarda piyasanın daralması daha büyük sıkıntıya sebep oldu” ifadelerini kullandı. Sektörde Türkiye genelinde bir daralma yaşandığını belirten Altıntaş, “Şu an kapasitemiz ölçüsünde çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’de genel olarak bir düşüş söz konusu olduğu için büyük araç filosuna sahip firmalar maalesef daha fazla zorlanıyorlar” diye konuştu.

Akaryakıt dalgalanması fiyat politikasını etkiliyor

Lojistik sektörünün en önemli maliyet kalemlerinden biri olan yakıt fiyatlarındaki hareketlilik, şirketlerin fiyatlama politikalarını da doğrudan etkiliyor. Altıntaş, İran-ABD arasındaki savaşın lojistik sektörüne özellikle hammadde ve yakıt maliyetleri üzerinden yansıdığını ifade etti. Altıntaş, “İran-ABD savaşı bizi hammadde kısmından etkiledi. Yakıttan dolayı etkilenmemek mümkün değil. Sürekli dalgalanma fiyat politikamızı bozdu. Müşterilere yansıttığımız fiyatlarda istikrarsızlığa sebep oldu” dedi.

7 bin metrekarelik depolama kapasitesi

ESA Lojistik, taşımacılığın yanı sıra depolama hizmetlerindeki kapasitesini de büyütüyor. 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 7 bin metrekarelik depolama alanına ulaşan şirket, müşterilerine lojistik operasyonlarının farklı aşamalarında çözüm sunmayı hedefliyor. Uluslararası taşımacılık, yurtiçi nakliye, depolama, gümrük ve sigorta hizmetlerini aynı yapı içerisinde müşterilerine sunan ESA Lojistik, önümüzdeki dönemde de butik hizmet anlayışını koruyarak kontrollü büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.