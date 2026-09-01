Paslanmaz çelik, alüminyum ve sac metal işleme alanındaki uzmanlığıyla otomotiv sektörüne gövde, şasi, motor, emniyet ve airbag parçalarının yanı sıra ısı kalkanları, akü taşıyıcıları, batarya komponentleri ve egzoz grubu parçaları üreten YEPSAN, yıllık 30 bin ton sac işleme kapasitesiyle sektörün önemli üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin üretim altyapısında 80 tondan 1.600 tona kadar eksantrik presler, 200 tondan 600 tona kadar hidrolik presler, robotik kaynak ve alüminyum birleştirme hatları bulunuyor. Kalıp, fikstür ve aparat üretiminde ise farklı ölçülerde CNC ve üniversal tezgâhlardan yararlanılıyor.

Otomotivde güçlü tedarikçi konumu

YEPSAN’ın otomotiv sektöründeki müşteri portföyünde Fiat-Stellantis, Volkswagen, TOGG, Bentley, Audi, Porsche ve MAN Truck & Bus gibi markalar Tier-1 seviyesinde yer alıyor. Şirket ayrıca Siro, Vestel, Joyson Safety Systems, ContiTech, Autoliv, Forvia ve Magna gibi küresel firmalara Tier-2 seviyesinde tedarik sağlıyor. Savunma ve havacılık sanayisinde de faaliyetlerini sürdüren YEPSAN, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına farklı ürün gruplarında parça tedariği gerçekleştiriyor. Şirketin kalite ve sürdürülebilirlik süreçleri ise IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve TISAX standartları doğrultusunda yürütülüyor. YEPSAN Yönetim Kurulu Üyesi Esma Baş, otomotiv sektöründe yaşanan zorlu koşullara rağmen şirketin mevcut projelerini güçlü şekilde sürdürdüğünü belirterek, “2026 yılını hedeflerimiz doğrultusunda ve planladığımız şekilde sürdürüyoruz. Otomotiv sektörü son yıllarda zorlu bir dönemden geçse de mevcut müşterilerimizle yürüttüğümüz projelerin yanı sıra yeni projelerin devreye alınmasıyla birlikte faaliyetlerimizi güçlü şekilde sürdürüyoruz” dedi.

İhracatta hedef büyütüyor

Avrupa ve Uzak Doğu’da 10 ülkeye ihracat gerçekleştiren YEPSAN, cirosunun yaklaşık yüzde 40’ını ihracattan elde ediyor. Avrupa’daki müşterilerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla Almanya’da kalite ve lojistik operasyonlarını destekleyen bir ofis ve depo yapılanmasına da sahip durumda bulunuyor. Baş, ihracat pazarlarındaki büyüme hedeflerine dikkat çekerek, “İhracat pazarlarımızdaki müşterilerimizi yerinde ziyaret ederek iş birliklerimizi geliştirmeye ve yeni fırsatlar oluşturmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, 2026 yılı sonunda ihracat payını artırmayı, savunma sanayii projelerindeki varlığını güçlendirmeyi ve yeni nesil araç teknolojilerine yönelik üretim hacmini büyütmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımlarla üretim gücü arttı

YEPSAN, 2024 ve 2025 yıllarında önemli bir yatırım sürecini tamamladı. Bu kapsamda yönetim binası, robotik üretim hatları, talaşlı imalat ve kalıp üretim tesisleri yeni fabrikaya taşındı. Gerçekleştirilen yatırımlarla üretim kapasitesini artıran şirket, robotik sistemlerle verimlilik ve kalite seviyesini de yükseltti. Kalıphane bünyesindeki yeni makine yatırımlarıyla kalıp üretim süreçlerinde hız, hassasiyet ve esneklik sağlandı. Esma Baş, önümüzdeki dönemde teknolojik altyapıya yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı güçlendirecek ve yüksek katma değerli üretimi destekleyecek yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

TOGG ve elektrikli araçlara odaklanıyor

YEPSAN, Türkiye’nin yerli ve milli otomobil projesi TOGG’un tedarikçileri arasında bulunurken, TOGG ekosisteminde faaliyet gösteren Siro ve Vestel için de üretim gerçekleştiriyor. Elektrikli araç teknolojilerindeki dönüşümün üretim kabiliyetlerini geliştirmeleri açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirten Baş, özellikle alüminyum şekillendirme ve alüminyum kaynak uygulamalarında önemli bir bilgi birikimi kazandıklarını söyledi. Baş, “Elektrikli araç teknolojilerinin gelişimiyle birlikte özellikle alüminyum şekillendirme ve alüminyum kaynak uygulamalarında önemli bir bilgi birikimi ve üretim tecrübesi kazandık. Bu alandaki yetkinliklerimizi sürekli geliştirerek elektrikli araçlara yönelik yeni nesil ürün ve projelerde daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Savunma ve havacılık stratejik öncelik

Kuruluşundan bu yana savunma sanayisine hizmet veren YEPSAN, bu alanı gelecek dönem büyüme stratejisinin önemli başlıklarından biri olarak görüyor. Şirket; mühendislik kabiliyeti, üretim altyapısı ve farklı sektörlerde edindiği tecrübeyi savunma ve havacılık projelerine aktararak bu alandaki faaliyetlerini artırmayı hedefliyor. Esma Baş, savunma sanayisinin şirket açısından stratejik önemini şu sözlerle ifade etti: “Kuruluşumuzdan bu yana savunma sanayisine hizmet veren bir şirket olarak, bu alandaki faaliyetlerimizi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sahip olduğumuz mühendislik kabiliyeti, üretim altyapısı ve iş birliğine dayalı çalışma anlayışımızla savunma ve havacılık sanayisindeki projelerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.” YEPSAN, otomotiv sektöründeki dönüşüm doğrultusunda üretim teknolojilerini ve insan kaynağını geliştirmeye devam ederken; 2026 sonunda ihracat payını yükseltmeyi, savunma ve havacılık sanayisindeki varlığını güçlendirmeyi ve yeni nesil araç teknolojilerine yönelik üretim hacmini artırmayı hedefliy