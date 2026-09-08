BURAK TAŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre Bursa, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde 11 milyar 949 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 382 milyon dolar olan kentin ihracatı, böylece yüzde 5 artış gösterdi. Ağustos ayında ise Bursa’nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 gerileyerek 1 milyar 238,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ağustos ayında kentten 1 milyar 263,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Temmuz ayında 1 milyar 568,3 milyon dolar seviyesinde bulunan ihracatta ağustos ayında aylık bazda da gerileme kaydedildi.

Türkiye genelindeki iller sıralamasında Bursa, yılın ilk 8 ayında 63 milyar 781 milyon dolarlık ihracata ulaşan İstanbul, 16 milyar 377 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Kocaeli ve 12 milyar 156 milyon dolarlık dış satıma imza atan Ankara’nın ardından dördüncü sırada yer aldı. Bursa’yı 9 milyar 761,8 milyon dolarla İzmir takip etti.

Otomotiv 6,3 milyar dolara yaklaştı

Bursa ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, yılın ilk 8 ayında da liderliğini sürdürdü. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 artarak 5 milyar 668,7 milyon dolardan 6 milyar 265,4 milyon dolara yükseldi. Böylece otomotiv, Bursa’nın toplam ihracatının yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi. Ağustos ayında ise otomotiv ihracatında gerileme görüldü. Geçen yılın aynı ayında 547,1 milyon dolar olan sektör ihracatı yüzde 9 düşüşle 497,8 milyon dolara indi.

Otomotivin ardından Bursa’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği sektörler arasında makine ve aksamları, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Yılın ilk 8 ayında makine ve aksamları ihracatı yüzde 2,7 artışla 870,3 milyon dolara, tekstil ve hammaddeleri ihracatı yüzde 1,6 yükselişle 823,9 milyon dolara ulaştı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 763,2 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ise 589,9 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Elektrik-elektronikte güçlü yükseliş

Ocak-ağustos döneminde Bursa’nın bazı sektörlerinde çift haneli ihracat artışları dikkat çekti. Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,6 artarak 203,1 milyon dolara yükseldi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde de yüzde 34,4’lük artışla 68,4 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

Gemi, yat ve hizmetleri sektöründe ihracat yüzde 24 artarak 74,7 milyon dolara çıkarken, iklimlendirme sanayii yüzde 11,2 artışla 423,5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze ihracatında ise yüzde 53,6’lık artış dikkat çekti. Sektörün 8 aylık ihracatı 26,6 milyon dolardan 40,8 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayı özelinde de bazı sektörlerde güçlü artışlar kaydedildi. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90,6, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 85,4, çelik yüzde 44,9, elektrik ve elektronik yüzde 43,8, halı yüzde 35,1, yaş meyve ve sebze yüzde 30,9 arttı.

Hazır giyimde düşüş sürdü

Bursa’nın genel ihracatındaki yükselişe karşın bazı sektörlerde yılın ilk 8 ayında daralma yaşandı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 941,8 milyon dolardan 763,2 milyon dolara geriledi. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatında yüzde 7,9’luk düşüş yaşanırken, demir ve demir dışı metallerde yüzde 2,5 gerileme kaydedildi. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise yüzde 19,3 azalarak 94,1 milyon dolar seviyesine indi.

Ağustos ayında da hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 13,9, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri yüzde 14,7, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 11,4, meyve sebze mamulleri yüzde 10,4 geriledi. Sektörler arasındaki farklılaşmaya rağmen Bursa, otomotiv başta olmak üzere yüksek ihracat hacmine sahip sektörlerin katkısıyla yılın ilk 8 ayında ihracatını artırmayı sürdürdü.