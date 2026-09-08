Gıda sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından Foodist İstanbul, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Tüyap Fuarcılık Grubu ve ALZ Fuar iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda 561 yerli ve 76 yabancı katılımcı yer aldı. Bursa’dan fuara katılan firmalar, başta zeytin ve zeytin ürünleri olmak üzere kentin gıda sektöründeki ürün çeşitliliğini yerli ve yabancı profesyonellere tanıtırken, yeni ihracat pazarlarına yönelik ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

120 bin metrekarelik alanda 10 holde gerçekleştirilen fuar, Türkiye gıda sektörünün üretim ve ihracat potansiyelinin uluslararası alıcılara tanıtılması açısından önemli bir ticaret platformu oluşturdu. Organizasyon kapsamında 60 odak ülkeden 2 binin üzerinde iş insanından oluşan VIP alım heyetleri sektör temsilcileriyle buluştu.

Türkiye’nin önemli tarım, gıda ve sanayi merkezlerinden Bursa da Foodist İstanbul’da yerini aldı. Kentten katılan gıda firmaları ürünlerini yerli ve yabancı sektör profesyonellerine tanıtarak yeni ticari bağlantılar kurulmasına yönelik görüşmeler yaptı.

Bursa zeytini uluslararası vitrine çıktı

Fuarda Bursa adına öne çıkan ürün gruplarının başında zeytin ve zeytin ürünleri geldi. Türkiye’nin önemli sofralık zeytin üretim merkezleri arasında bulunan Orhangazi ve Gemlik’te faaliyet gösteren firmalar, bölgenin üretim gücünü İstanbul’a taşıdı.

Orhangazi ve Gemlik’ten fuara katılan üreticilerin stantlarında sergilenen zeytin ve zeytin ürünleri, yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle buluştu. Firmalar, Bursa’nın geleneksel ürünlerini tanıtmanın yanı sıra yeni pazarlara ulaşmak ve ihracat bağlantılarını geliştirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Bursa’dan katılımın yalnızca ürün tanıtımı açısından değil, kentin gıda sektöründeki üretim kabiliyetinin uluslararası alıcılara doğrudan aktarılması bakımından da önem taşıdığı görüldü. Fuardaki alım heyetleri ve gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri, Bursalı üreticilere farklı ülkelerden potansiyel alıcılarla temas kurma fırsatı sağladı.

Yeni pazarlar için temas kuruldu

Foodist İstanbul’un en önemli ayaklarından birini uluslararası alım heyetleri oluşturdu. Fuar kapsamında 60 odak ülkeden 2 binin üzerinde iş insanının yer aldığı VIP alım heyetleri katılımcı firmalarla bir araya geldi. B2B görüşmeler aracılığıyla üreticiler ile uluslararası satın almacılar arasında doğrudan ticari temas kurulmasına imkân sağlandı.

Geniş ürün yelpazesinin sergilendiği organizasyonda temel gıdadan et ve deniz ürünlerine, süt ürünlerinden çikolata ve şekerlemeye, kuruyemişten organik ve sağlıklı ürünlere kadar sektörün farklı alanlarından üreticiler yer aldı.

Bursa’dan katılan sektör temsilcileri de fuar boyunca ürünlerini potansiyel alıcılara tanıtarak yeni ihracat bağlantıları için görüşmeler yaptı. Özellikle Orhangazi ve Gemlik’in zeytin üretimindeki gücü, kentin uluslararası gıda pazarlarında daha fazla yer almasına yönelik önemli bir potansiyel ortaya koydu.

Bursa’dan 39 firma listede

Bursa gıda sektörü, 1-4 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı’nda güçlü bir katılım gösterdi. Bursa merkezli veya kentte üretim tesisi bulunan toplam 39 firma, ürünlerini yerli ve yabancı sektör profesyonellerine tanıtırken, yeni pazar ve ihracat bağlantıları için önemli temaslarda bulundu.

Türkiye’nin önemli sofralık zeytin üretim merkezleri arasında bulunan Orhangazi ve Gemlik’in yanı sıra Bursa’nın farklı ilçelerinden katılan firmalar da kentin gıda sektöründeki ürün çeşitliliğini uluslararası vitrine taşıdı. Fuar, Bursalı üreticiler açısından ürün tanıtımının yanı sıra potansiyel alıcılarla doğrudan temas kurulması ve yeni ticari bağlantıların geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturdu.

Foodist İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerle Bursa gıda sektörünün uluslararası pazarlardaki görünürlüğünün artırılması hedeflenirken, kurulan bağlantıların önümüzdeki dönemde yeni ihracat anlaşmalarına dönüşmesi bekleniyor.