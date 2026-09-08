Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının farklı kesimleriyle bir araya gelerek kentin ekonomik gündemi ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde KOBİ’lerin gelişiminden sanayinin dönüşümüne, dijitalleşmeden teknoloji ve girişimciliğe, yeni nesil yatırım alanlarından lojistiğe kadar Bursa’nın geleceğini yakından ilgilendiren başlıklar ele alındı. Bursa’nın güçlü üretim altyapısını geleceğin ekonomisiyle buluşturmasının önemine dikkat çeken Burkay, bunun ancak ortak akıl, güçlü iş birlikleri ve uzun vadeli bir vizyonla mümkün olabileceğini söyledi. “Bursa’nın vizyonsuz olma lüksü yok. Biz seyreden değil, dönüşümü yönlendiren bir şehir olmak zorundayız” diyen Burkay, kentin tüm ekonomik aktörlerinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin Bursa’nın rekabet gücü açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Bursa ekonomisinin gücünün esnaf, KOBİ ve sanayicilerin oluşturduğu bütüncül yapıdan geldiğini belirten Burkay, BTSO’nun tüm ekonomik kesimleri kapsayan bir anlayışla çalıştığını kaydetti. Esnaf teşkilatının Bursa’nın ekonomik ve sosyal dokusunun önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade eden Burkay, KOBİ’lerin de üretim ekosisteminin temel unsurları arasında bulunduğunu söyledi. İbrahim Burkay, “Güçlü bir Bursa ekonomisi için esnafımızın, KOBİ’lerimizin ve sanayicilerimizin aynı ekosistem içerisinde birbirini tamamlaması gerekiyor. Doğru imkân, finansman ve üretim altyapısı sağlandığında işletmelerimizin çok daha hızlı büyüyebileceğine inanıyoruz. BTSO olarak tüm kesimlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bursa’nın Türkiye’de planlı sanayileşmenin öncü şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, kentin geçmişte ortaya koyduğu öncü yaklaşımı yeni dönemin ihtiyaçlarına da taşıması gerektiğini söyledi. 1961 yılında Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesini hayata geçiren Bursa’nın üretim, girişimcilik ve öncülük kültürüne sahip olduğuna dikkat çeken Burkay, dünyadaki ekonomik ve teknolojik dönüşümün doğru okunması gerektiğini vurguladı. Başkan Burkay, “Bursa’nın üretim gücü yalnızca kentimizi değil, Türkiye ekonomisini de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle dünyadaki değişimi doğru okumalı, mevcut sanayi altyapımızı güçlendirirken yeni nesil üretim alanları, teknoloji, girişimcilik ve lojistik gibi başlıklarda kararlı adımlar atmalıyız. Geçmişin şartlarıyla geleceği planlayamayız” ifadelerini kullandı.

Yeni rekabet alanlarına odaklanılacak

Bursa’nın güçlü üretim kimliğini korurken geleceğin ekonomi alanlarında da söz sahibi olması gerektiğini belirten Burkay; teknoloji, yapay zekâ, girişimcilik ve lojistiğin önümüzdeki dönemin temel rekabet başlıkları arasında yer aldığını söyledi. TEKNOSAB’ın yeni nesil organize sanayi bölgesi anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Burkay, KOBİ’lerin de modern, planlı ve nitelikli üretim alanlarına kavuşmasını sağlayacak projelerin Bursa’nın üretim gücünü daha ileri taşıyacağını kaydetti. “Bursa üretmek zorunda. Ancak artık yalnızca bugün ne ürettiğimize değil, yarının dünyasında hangi alanlarda söz sahibi olacağımıza da bakmalıyız” diyen Burkay, üretim gücünün teknoloji ve yenilikçi sektörlerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim vurgusu

BTSO’nun çalışmalarını uzun vadeli ve kurumsal bir anlayışla yürüttüğünü belirten Burkay, iş dünyasından gelen taleplerin meslek komiteleri ve sektör konseyleri aracılığıyla doğrudan karar mekanizmalarına taşındığını söyledi. 60 bini aşkın üyeyi temsil eden BTSO’nun Bursa ekonomisinin geniş bir kesimini kapsadığını ifade eden Burkay, dijital dönüşüm çalışmalarıyla üyelerin karar alma süreçlerine katılımının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Başkan Burkay, “Bizim meselemiz bir dönemi yönetmek değil, Bursa’nın geleceğini hazırlamak. Esnafımızın tecrübesi, KOBİ’lerimizin dinamizmi, sanayicimizin üretim gücü ve girişimcilerimizin yenilikçi bakışı aynı hedefte buluştuğunda Bursa’nın önünde çok büyük fırsatlar var. Bursa’nın geleceğini ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“İbrahim Burkay’a tam destek vereceğiz”

Bursa iş dünyasının temsilcileri de BTSO ile yürütülen iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, kentin geleceğine yönelik ortak projelerin sürdürülmesi mesajı verdi. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, BTSO ile esnaf teşkilatı arasındaki iş birliğinin Bursa ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. BTSO’nun kent ekonomisine değer katan önemli projelere imza attığını belirten Bilgit, önümüzdeki dönemde iki kurum arasındaki iş birliğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini kaydetti. Bilgit, “BTSO, Türkiye’nin en güçlü vizyonlarından birine sahip, kentimize değer katan çok kıymetli bir kurum. Önümüzdeki dönemde özellikle dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda BTSO ile ortak projeler üretmek ve birlikte çalışmak arzusundayız. Teşkilat olarak BTSO’nun bilgi, birikim ve tecrübesinden faydalanmayı, bu büyük gücü esnafımızın potansiyeliyle buluşturmayı hedefliyoruz. Yaklaşan seçim süreçlerinde de oda başkanlarımızla istişare ederek BTSO yönetimine ve Sayın İbrahim Burkay’a tam destek vereceğiz” dedi.

“Bursa’nın geleceğini hedefliyoruz”

Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl da Bursa’nın sanayi ve ticaret hayatının gelişimine yönelik ortaya koyduğu vizyon ve projeler için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a teşekkür etti. Bursa’nın üretim gücünü artıracak, sanayinin dönüşümünü hızlandıracak ve işletmeleri geleceğin rekabet koşullarına hazırlayacak çalışmaları önemsediklerini belirten Hısımcıl, KOSAB olarak Bursa’nın geleceğine yönelik ortak hedefleri desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

“Güzel projeler hayata geçireceğiz”

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ise BTSO’nun Kayapa OSB’nin gelişim sürecine sunduğu katkıların son derece değerli olduğunu söyledi. Islah OSB sürecinden organize sanayi bölgesi statüsüne uzanan dönüşümde ortaya konulan iş birliğinin Bursa sanayisi açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti. Toy, “Bölgemizin gelişim sürecinde BTSO’nun desteğini her zaman yanımızda hissettik. Islah OSB statüsünden organize sanayi bölgesine dönüşüm sürecinde ortaya konulan ortak akıl ve iş birliği Bursa sanayisi açısından çok önemli bir kazanım oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın Bursa sanayisinin geleceğine yönelik ortaya koyduğu vizyonu önemsiyoruz. Ortak akıl ve iş birliğiyle Bursa sanayisinin çok daha ileri noktalara taşınacağına inanıyoruz. Bundan sonraki dönemde de birlikte güzel projeler hayata geçireceğimize inanıyorum” dedi.

“Bursa’nın yatırım gücünü artırmayı hedefliyoruz”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ni (NOSAB) ziyaret ederek NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede NOSAB’daki gelişmeler, sanayinin güncel gündemi ve çözüm odaklı atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Bursa sanayisinin geleceğine yönelik yatırım ve dönüşüm başlıklarının ele alındığı ziyarette, BTSO’nun 2030 Vizyonu doğrultusunda kentin üretim ve ticaret altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca TEKNOSAB KOBİ ekosisteminin yatırımcılara sunduğu imkanlar, lojistik avantajları ve ihracat potansiyeli değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın üretim ve yatırım kapasitesini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek, “2030 Vizyonumuz doğrultusunda altyapısı güçlü, planlı, yatırımcı dostu ve stratejik konuma sahip üretim ve ticaret merkezleriyle Bursa’mızın yatırım gücünü daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.