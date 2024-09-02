ÜÇGE’nin “İş’te Kadın, İşte Güç” lansmanı, Bursa OSB fabrikasında gerçekleştirildi. ÜÇGE Grup Şirketleri CEO’su Esra Güven, Türkiye’de kadın iş gücüne katılım oranının düşük olduğunu belirtti. Eğitim seviyelerine göre kadınların iş gücüne katılımının artırılması gerektiğini vurguladı. Beyaz yakalı kadın çalışan sayısının daha eşit seviyede olduğunu kaydeden Güven, mavi ve gri yaka pozisyonlarda ise kadın istihdamını artırma gerekliliğine dikkat çekti.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen de, kadın istihdamının artırılmasının hem ekonomik hem de toplumsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. İŞKUR olarak, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) ile kadınların iş gücüne katılımını teşvik eden projeleri desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Türkmen, ÜÇGE'nin “İş’te Kadın, İşte Güç” projesini KİPAP ile desteklediklerini ve ÜÇGE’nin bu çabalarının Kadın istihdamı için çok önemli olduğunu belirtti.

Borçelik İcra Kurulu Üyesi Sayın Baran Burat ise iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının sadece kadınlar için değil, tüm iş dünyası ve toplum için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti. Burat, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasıyla işletmelerin inovasyon kapasitelerinin ve verimliliklerinin de artacağını belirtti.

Burat, Borçelik olarak kadın istihdamını teşvik eden her türlü projeyi desteklemekten gurur duyduklarını dile getirdi.