ADASTEC iş birliği ile geliştirilen, dünyanın ilk, planlanmış bir rota üzerinde Seviye-4 sürücüsüz aracı olan Karsan Otonom e-ATAK; ABD, Norveç, Romanya, Hollanda, Türkiye, Fransa ve Finlandiya’nın ardından şimdi de İsviçre’de konforlu ve çevreci ulaşım dönemini başlatıyor. İsviçre’nin Arbon tarihi şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 bölgesi arasında 2,2 kilometrelik güzergâhta 8 duraklı bir rotada saatte 30 kilometre hızla hizmet verecek olan Otonom e-ATAK, ülkenin ilk otonom otobüsü olacak.

Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde toplu taşıma hizmeti veren Otonom e-ATAK’ın aynı zamanda tünelden geçen ilk sürücüsüz araç olarak önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş, “Aracımız, İsviçre’nin Arbon şehrinin dar sokaklarına uygun kompakt yapısıyla, tarihi dokuyu bozmadan, yolcularına konforlu ve çevreci bir otonom yolculuk deneyimi vadediyor. 2.2 kilometrelik bir toplu taşıma güzergahında, otonom sürüş modunda yolcu taşıma hizmeti sunacak olan Otonom e-ATAK ile İsviçre’nin de sürücüsüz toplu taşımaya geçişinde öncü rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Jest aracımızla adım attığımız İsviçre pazarında, ağustos ve eylül aylarında ülkenin en büyük operatörlerinden birine teslim edeceğimiz 23 adet elektrikli aracımızla bu pazardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Avrupa’da bir ilk

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker ise bu başarının Karsan ile paylaştıkları ortak vizyonun sonucu olduğunu söyleyerek “Stavanger'de gerçekleştirdiğimiz operasyon ile Avrupa’da bir ilki gerçekleştirdik, ABD’de ise Michigan State Üniversitesi'nde Amerika’nın ilk otonom otobüsünü devreye aldık. Bu projeler, sadece toplu taşıma sistemlerini otomatikleştirmekle kalmadı; aynı zamanda daha akıllı, daha bağlantılı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli adımlar attık. Bu güçlü iş birliği ile toplu taşımada inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.