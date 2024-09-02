Akka Kalıp yöneticileri ve çalışanlarının katıldığı organizasyonda, firmada beş yılını dolduran çalışanlara Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı ve firma Genel Müdürü Esat Akıncı tarafından plaket sunuldu. Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı, otomotiv sektöründe önemli bir rol üstlendiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Önümüzdeki dönemde, AR-GE çalışmalarımıza hız vererek, sektördeki yenilikçi çözümlerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Müşteri memnuniyetini artırmak ve verimliliğimizi yükseltmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Orta vadede, global pazar payımızı artırarak, uluslararası alanda daha fazla etki yaratmayı planlıyoruz. Ayrıca, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim süreçlerimizi daha da iyileştireceğiz. Sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi ve yeni teknolojilere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin değerlerini ve misyonunu geleceğe taşımak için sürekli olarak yenilikçi çözümler arayışında olacağız.”