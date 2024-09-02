GÖKSEL BAŞARAN

Bursa’da 1946 yılında kurulan, model, döküm ve talaşlı imalat hizmetleri veren İğrek Makina, önemli bir başarıya daha imza attı. Tornalama ve frezeleme işlemi yapabilen, Türkiye’nin en komplike, en yüksek teknolojili metal işleme tezgahlarından birini üreten firma, yeni makinasını Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilecek fuarda vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek, “İğrek takım tezgahları bölümü olarak yepyeni bir modelimizi, uykusuz geceler sonunda tamamladık. Makinayı, Almanya Stuttgart’taki AMB Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri Fuarı’nda sergilemek üzere gönderiyoruz. Fuar, 10-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye’de üretilmiş en komplike, en yüksek teknolojili metal işleyen tezgahlardan biri olacak bu. Yeni serimizin ilk makinası ve bu fuarda vitrine çıkarıyoruz. Makinamız 800 mm çevirme çapına sahip. Her atölyeye lazım olan çok hassas, güzel bir makina. Hem tornalama, hem de frezeleme işlemi yapıyor” dedi.

MAKTEK Avrasya’ya katılacak

Almanya’daki fuarın yanı sıra İstanbul’da 30 Eylül- 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek MAKTEK Avrasya ile dökümcülüğün en prestijli fuarları arasında yer alan ve 19-21 Eylül’de yapılacak ANKIROS fuarlarında da makineyi tanıtacaklarını kaydeden İğrek, şu bilgiyi aktardı:

“Yeni makinamızı, metal işleme yapan her türlü atölye, fabrika kullanabiliyor. Beş eksende simultane hareket edebilme yeteneğine sahip ve döner tablası, beşikten hareketi sayesinde çok esnek, komplike geometrileri işleyebiliyor. Mikron hassasiyetinde işleme yeteneğine sahip. En kaliteli komponentlerle üretilmiştir. Otomotiv, havacılık ve her türlü imalat sanayinde kullanılabilecek, alüminyumdan titanyuma ve çeliğe kadar pek çok malzemeyi hassas bir şekilde işleyebilecek Ar-Ge merkezimiz tarafından tasarlanan ve kendi bünyemizde üretilen tamamen yerli bir makinadır. 20 tonluk bir makina ve olabildiğince ekonomik bir ürün olarak geliştirdik. İddialı bir fiyatla satışa sunacağız. Ar-Ge’ye uzun yıllardır yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz açıkçası. 5 ana modelimizi gümbür gümbür üretiyoruz artık.”