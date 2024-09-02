Eti Gıda’nın kraker fabrikasında kurulan GES yıllık 1.217.476 kWh elektrik üretimi sağlıyor. Bu santral, yıllık 535.689 kg CO2 emisyonunun önüne geçerken, çevresel fayda açısından da bir yılda 48.821 ağacın kurtarılmasına eşdeğer katkıda bulunuyor. Ayrıca, bu enerji üretimi 401 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Eti Gıda’nın kek fabrikasında kurulan GES ise yıllık 4.311.146 kWh elektrik üretimi sağlıyor. Bu santral, yılda 1.896.904 kg CO2 emisyonunu önlerken, çevresel açıdan 172.877 ağacın kurtarılmasına eşdeğer bir katkı sunuyor. Ayrıca, bu enerji üretimi 1.418 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

Bu iki santral, Eti Gıda'nın enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü güneş enerjisinden karşılayarak, işletmeye hem sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlıyor hem de enerji maliyetlerinde kayda değer bir azalma sağlıyor. GES projeleri, çevre dostu bir çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda işletmenin tasarruflarını artırarak kazançlarına önemli bir katkı sağlıyor.

Sunvital Enerji, GES kurulumu alanında danışmanlık hizmetlerinden başlayarak, proje planlama, yatırım süreci, proje kurulumu, servis-bakım, onarım ve panel temizliği dahil tüm aşamaları üstleniyor. Yatırımcılarının ilk adımdan son adıma kadar tüm proje süreçlerini eksiksiz bir şekilde yöneterek hayata geçiriyor.