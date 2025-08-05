Türkiye'de enerji verimliliği hedeflerini desteklemek ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bu yıl 25'incisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER-25) 7 proje ödüllendirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren toplam 32 endüstriyel işletme, 41 proje ile katıldı. Projeler, endüstriyel işletmelerin yıllık toplam enerji tüketimlerine göre farklı kategorilerde değerlendirildi. SENVER-25'te dereceye giren işletmeler, ödüllerini ekimde düzenlenecek Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda alacak.

Ödül alan firmalar ve projeler

"Yapay Zeka Destekli Enerji Merkezi Isıtma Sistemi: Dış Hava Optimizasyonu ile Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Projesi" ile TOFAŞ, "Kömür Değirmeni Enerji Verimliliği Projesi" ile Hekimhan Madencilik İthalat İhracat San. ve Tic. AŞ ve "İzmit Tesisleri İklimlendirmede Atık Isı Geri Dönüşüm Projesi" ile Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ İzmit Fabrikası, yıllık toplam enerji tüketimi 1001 ton eşdeğer petrol (TEP) ila 50 bin TEP arasında olan ve ilk 3'e girerek ödüle layık görülen şirketler arasında yer aldı.

Bu kategoride Jüri Özel Ödülü'nü "Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projeleri" ile Marsa Yağ Sanayi ve Tic. AŞ kazandı.

Yıllık toplam enerji tüketimi 50 bin 1 TEP ve üzeri firmaların değerlendirmeye alındığı kategoride başarılı olan sanayi kuruluşları ve projeleri ise "Kırıkkale Rafinerisi Enerji Verimliliği Çalışmaları Projesi" ile Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi, "Enerji LP ve Kolon Optimizasyonu Projesi" ile Petkim Petrokimya Holding AŞ ve "Koca Yusuf Çoklu Hava Şoklama Sistemi Projesi" ile Nuh Çimento San. AŞ olarak sıralandı.