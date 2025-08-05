TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, iş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Başkanlar, yüksek faizlerin üretimi ve istihdamı olumsuz etkilediğini belirterek, kısa vadede faiz oranlarının düşürülmesi ve kredi musluklarının açılması gerektiğini vurguladı.

Hisarcıklıoğlu: “Kısa çalışma ödeneği devreye alınmalı”

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da finansmana erişimdeki zorluklara dikkat çekerek özellikle emek yoğun sektörlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, pandemi döneminde uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin tekrar devreye alınmasını ve KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün ticari krediye erişiminin kolaylaştırılmasını önerdi. Ayrıca ticari kredilere yönelik mevcut kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu. Tüm bu açıklamalar, iş dünyasının ortak bir noktada birleştiğini gösteriyor: Ekonomik sürdürülebilirlik için faiz oranlarının düşürülmesi ve finansmana erişimin kolaylaştırılması hayati önemde.

Burkay: “Faiz indirimleri sürmeli”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Burkay, mevcut maliyetlerle şirketlerin sürdürülebilirliğinin zorlaştığını, özellikle orta-yüksek ve ileri teknoloji üretimi yapan firmaların ciddi bilançolarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Bu nedenle yapısal reformlarla birlikte finansman maliyetlerinin azaltılmasının elzem olduğunu ifade etti. Burkay, “Mevduat hesabı ile kredi kullanım oranlarının denk olduğu ender şehirlerden biriyiz. 57 bin üyemiz var. Konkordato sürecine giren, sıkıntı yaşayan şirketler var. Bir şirketin bozulması, zincirleme olarak tüm sektörü etkiliyor. Bu konuda ciddi bir bilgilendirme talebi vardı. Geçen ay bu kapsamda çok verimli bir toplantı yaptık. ‘Alacakları nasıl takip edeceğiz, yürütülmesi gereken çalışmalar neler?’ üzerine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Talepler artarak devam ediyor, bu konuda yeni bir çalışma daha yapacağız” açıklamasında bulundu.

Küçükkayalar: “Enflasyondaki düşüşle umutlu tablo çiziliyor”

Öte yandan Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BUSİAD) Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği İktisadi Yönelim Anketi, sanayicilerin düşüş eğilimindeki enflasyon ve Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarıyla geleceğe dair kısmen daha umutlu olduğunu ortaya koydu. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar da Temmuz 2025’te gerçekleştirdikleri İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını değerlendirerek, “Sanayicimiz enflasyondaki düşüş eğilimi ve faiz indirimleriyle birlikte üretim anlamında kısmen daha umutlu bir tablo çiziyor. Ancak bu iyileşmenin kalıcı hale gelmesi için faiz indirimleri kararlılıkla sürdürülmeli. Finansmana erişim konusundaki belirsizlikler, firmaların üretim iştahını doğrudan etkiliyor” dedi.