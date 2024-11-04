Türk sivil havacılığına yabancı şirket girişlerinin hız kazanması, yeni yerli şirketlerin kurulması ve uçak sayısının da artması MRO (Maintenance, Repair and Operations) diye adlandırılan uçak, motor ve komponent (bileşen) bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren şirketlerin varlık nedeni oldu.

Türkiye’nin ilk havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları bünyesindeki Teknik Müdürlük, Yeşilköy’deki tesislerinde 1957 yılında uçak bakım ve onarımı yapmaya başladı. THY Teknik, 1959 yılında, Türk Hava Kuvvetleri’ne ve yabancı uçaklara bakım yapabilmek için Loocheed International ile işbirliği anlaşması yaptı ve 1960 yılında pistonlu ve turboprop uçakların bakım onarım ve revizyonlarını yapacak kapasiteye ulaştı. 1963’e gelindiğinde ise bakım atölyeleri; gövde, motor ve aksesuarlarının her türlü bakım, tamir, tadilat ve revizyonlarını uluslararası sivil havacılık düzenlemelerine uygun olarak yapabilecek düzeye geldi.

1973 yılında FAA, (Amerikan Federal Havacılık İdaresi), 1996’da da Avrupa Birliği Ülkeleri Ortak Havacılık Otoritesi’nden (JAA) “Ortak Havacılık Kuralları (JAR)” sertifikası almayı başardı. 23 Mayıs 2006 tarihinde yüzde 100 hissesi Türk Hava Yolları A.O.’ya ait olan; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş (Turkish Technic) ünvanıyla yeni bir şirket kuruluşu gerçekleştirildi.

İlk genel müdürlüğe de THY Teknikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Uçak Mühendisi Yusuf Bolayırlı atandı.

2009’da motor bakımı için Pratt & Whitney ile ortak girişim olan Turkish Engine Center(TEC) şirketini kuran THY Teknik, 2010 yılında Havacılık Bakım Onarım ve Modifikasyon (HABOM) projesini hayata geçirerek TAI (Turkish Aerospace Industries)

ile ortak girişim olarak Turkish Cabin Interior (TCI) adlı şirketle uçak mutfak ekipmanları üretmeye başladı.

Collins Aerospace ile ortak kurulan Turkish Nacelle Center (TNC) (Nacel, uçak gövdesinden ayrı ve motor, yakıt ya da donanım gibi ekipmanlar taşıyan bir kaplama.) şirketiyle uçak nacelle sitemlerinin bakım ve onarım hizmetini vermeyi başardı.

2012’de Assan Hanil ile Turkish Seat Industries (TSI) adlı şirket kuruldu ve uçak koltuğu üretimi gerçekleştirildi.

Daha sonra, şirketi Sabiha Gökçen Tesisleri açıldı ve 2015’te THY Teknik A.Ş ile HABOM şirketleri birleştirildi.

2018 yılında Havelsan ile ortak olarak Cornea Aero Systems (Cornea) şirketi kuran THY Teknik, kabin içi eğlence sistemleri üretimi yapmaya başladı.

2019’da Atatürk Havalimanı’ndan bir gecede İstanbul Havalimanı’na taşındı ve 2020’de de burada yapılan yeni hangarlar hizmete açıldı. 2023’te THY Teknik ortaklıkları olan TCI, TSI ve Cornea şirketleri Turkish Cabin Interior (TCI) çatısı altında toplanarak tek şirket haline dönüştürüldü.

THY Teknik A.Ş, iki kıtadaki 650 Bin m² kapalı alana sahip 15 hangarıyla EASA ve FAA yetkileriyle, sayıları 12 bine yaklaşan alanında uzman, yetkin çalışanlarıyla, THY’nin filosundaki tüm uçakların A, B, C ve D bakımlarını kendi tesislerinde yapabilmektedir.

THY Teknik, sektöründe Türkiye’de bir numara ve de rakipsiz olduğunu üstün performansıyla ortaya koyuyor.

Sayıları 450’ye yaklaşan THY ve A Jet uçaklarının motorlarının ve komponent bakımı ve onarımını gerçekleştirmenin yanı sıra, dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı hava yollarının uçak ve motorlarına da bakım hizmeti veriyor. Hizmet ihracatının bakım ve onarım iş kolunda ilk sırada yer alan THY Teknik ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayarak Orta Doğu ve Avrupa’daki büyük şirketler arasında yer alarak bir dünya şirketi olmayı da başardı. Bu başarıda ilk günden bugüne kadar görev yapan herkesin emeği vardır.

Adını, başarılarıyla sivil havacılık tarihine yazdıran ilk genel müdür Yusuf Bolayırlı’dan sonra genel müdürlüğe sırasıyla Temel Kotil, İsmail Demir ve merhum Ahmet Karaman atandı. Ardından genel müdürlüğe halen görevde olan Mikail Akbulut getirildi. İnsan emeğini, başarıya dönüştüren THY Teknik A.Ş’nın gelmiş geçmiş bütün çalışanlarına minnet ve şükran borçluyuz. Onların bu haklı başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Mutlu yarınlar Türkiyem…