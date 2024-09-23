Kuruluşlarımızın sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bir platform oluşturmak, bu yöndeki uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleşecek Sürdürülebilirlik Konferansımızda; alanında uzman kamu, üniversite, STK ve özel sektörden temsilciler konuşmacı olarak yer alacaklar.

BTSO Akademi’den ‘Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ bilgilendirme semineri BTSO Akademi’den ‘Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ bilgilendirme semineri

Program kapsamında Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin de duyurusu gerçekleşecek. Programla aynı anda fuar alanında kuruluşlar  açtıkları stantlarda hizmetlerini paylaşacaklar.

Özel sektör, kamu, üniversite temsilcileri konferansta buluşuyor. Konferansa katılım ücretsiz, kayıt için [email protected] adresine katılımcı isimlerinin gönderilmesi yeterli.

Editör: DİLEK ATLI