Kuruluşlarımızın sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik konusundaki ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bir platform oluşturmak, bu yöndeki uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleşecek Sürdürülebilirlik Konferansımızda; alanında uzman kamu, üniversite, STK ve özel sektörden temsilciler konuşmacı olarak yer alacaklar.

Program kapsamında Bursa Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin de duyurusu gerçekleşecek. Programla aynı anda fuar alanında kuruluşlar açtıkları stantlarda hizmetlerini paylaşacaklar.

Özel sektör, kamu, üniversite temsilcileri konferansta buluşuyor. Konferansa katılım ücretsiz, kayıt için [email protected] adresine katılımcı isimlerinin gönderilmesi yeterli.