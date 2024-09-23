Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülmekte olan Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi kapsamında, proje katılımcısı 9 firmadan 17 yetkili, Almanya’da düzenlenen Automechanika Frankfurt Fuarı’nı ziyaret etti. 80 ülkeden yaklaşık 4200 katılımcı firmanın yer aldığı otomotiv satış sonrası pazarının küresel çapta en büyük buluşma platformu olan Automechanika Frankfurt fuarı, ziyaretçilerine ikili iş görüşmeleri ile işbirliği fırsatları yaratmasının yanı sıra sektördeki son gelişme ve yenilikleri gözlemleyebilme imkanı sundu.

OİB olarak ihracat başarılarının devam etmesi için yapılan çalışmaların yanı sıra, bir taraftan da üyeleri Yeşil Dönüşüme hazırladıklarını belirten OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, “Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi de 18 firmamızın katılımları ile devam ediyor. Üyelerimizi Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getireceği sınırda karbon düzenlemesi gibi düzenlemeler hakkında bilinçlendirmeyi, onlara rehberlik etmeyi, karbon emisyonlarını azaltarak, karbon nötr olarak Yeşil Düzenin getireceği şartlar doğrultusunda dönüşmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 9 küme firmamızdan 17 firma yetkilisi Automechanika Frankfurt Fuar ziyareti organizasyonunda bizlerle birliktelerdi. Küme firmalarımızın Fuardan önemli kazanımlar ile ayrıldıklarına inanıyorum” dedi.