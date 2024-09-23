Balkan ülkeleri kökenli sanayici ve iş insanlarının üye olduğu Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Heyeti, 11-15 Eylül tarihlerinde Özbekistan’a iş gezisi programı düzenledi. Türk Cumhuriyetleri açılımı kapsamında Özbekistan’da temaslarda ve incelemelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Heyeti, Semerkand Valiliği’nde bölgenin ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirirken, Özbek işadamları ile ikili iş görüşmeleri yaptı. Heyet üyeleri Semerkand OSB’de de yatırım olanakları hakkında incelemelerde bulundu.

Taşkent’te ise Özbekistan’ın yatırımlardan sorumlu Bakan Yardımcısı Akram Z. Aliev ile görüşen BALKANTÜRKSİAD Heyeti yabancı yatırımcılara sağlanan avantajlar hakkında bilgiler aldı. Heyet son olarak Taşkent’te bulunan Özbekistan Odalar Birliği’ni de ziyaret ederek ülke ekonomisi ile dış ticaret imkanlarından çifte vergilendirmeye kadar yabancı yatırımcıları ilgilendiren konuları görüştü

Şakir: “Temaslarımız verimli geçti”

BALKANTÜRKSİAD Heyetinin Özbekistan temasları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Fatih Şakir, “Dil, din ve kültür birliğine sahip olduğumuz Balkan ülkelerindeki kardeşlerimiz kadar Türk Cumhuriyetleri ve bilhassa Özbekistan ile ilişkilerimizi çok önemsiyoruz. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in başlattığı yenileşme çalışmalarının çok olumlu sonuçlar verdiğini gördük ve bundan büyük memnuniyet duyduk. Orta Asya’nın merkez ülkesi durumundaki Özbekistan’ın bölgenin parlayan yıldızı olması bizleri de kıvandırıyor” dedi. Özbekistan’dan olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını, sağlık hizmetleri başta olmak üzere pek çok alanda iş birliği yapılabilecek faaliyet alanı olduğunu sözlerine ekleyen BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, “İş gezisi programımızda bizleri yalnız bırakmayan Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan’a da ayrıca teşekkür ediyor” şeklinde konuştu.

Baklan: “Türkiye’ye karşı büyük teveccüh var”

Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da BALKANTÜRKSİAD Heyetini Semerkand ve Taşkent’te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtirken, “1991 yılında bağımsızlığını kazanan Yeni Özbekistan, hedeflerini teker teker gerçekleştiriyor. Bu itibarla her alanda ekonomik iş birliğine açık bir pazar durumunda ve Özbekistan’da Türkiye’ye ve Türk iş insanlarına karşı büyük bir teveccüh var” dedi.