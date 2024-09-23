Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (USEM) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu arasında düzenlenen “Bakımcı Okulu” protokolüne BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, USEM Müdürü Dr. Şükrü Dokur ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından imzalandı. Sanayide bakımcı personel eksikliği hisseden firmaların ihtiyaçlarını gidermeye dönük çalışma ile 8 hafta, haftada 2 gün ve toplam 144 saat süren bir eğitim programı hayata geçirilecek.

Editör: DİLEK ATLI