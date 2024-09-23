İttifakın öncelikli hedefleri arasında, kadın girişimcilerin finansmana erişim, pazar engellerini aşma ve mesleki becerilerini geliştirme konularında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak yer alıyor. Aynı zamanda uluslararası ticaret fırsatlarını arttırmak ve yeni pazarlara girişte rehberlik sağlamak da başlıca amaçlar arasında bulunuyor.

AWOLE, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Özbekistan’dan kadın girişimci derneklerini bir araya getiren uluslararası bir platform olarak faaliyet gösterecek. Türkiye’den ise AWOLE’e, GİFED üyesi olan Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği (İŞKAD), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Girişimci Kadınları Destekleme Derneği (GİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER), Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD)* katkı sunacak.