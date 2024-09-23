BURPAS Başkanı Yeşil; “Bugün bir market ve mağazanın plastik poşet için ödediği rakam vergiler de dahil olmak üzere 25 kuruşun çok üzerinde. Haliyle işletmeler poşet konusunda net bir şekilde zarar ediyorlar. İşte sektör olarak bizler için sorun da bu noktada başlıyor. Plastik poşetler için uygulanan kısıtlamalar, bez poşetler için geçerli değil. Yani market sahibi aldığı bez poşetin üzerine karını da ekleyerek istediği fiyata tüketiciye bu poşeti satabiliyor, üstelik bez poşetler için plastik poşette olduğu gibi bir çevre vergisi de uygulanmıyor. Dolayısıyla işletmeler plastik poşet yerine bez poşeti tercih ediyor ve müşterilerine öneriyorlar. Bu noktada vergi anlamında devletin de kaybı oluşuyor. Bizim beklentimiz ve önerimiz, tıpkı plastik poşette olduğu gibi bez poşetlerin de satış fiyatının devlet tarafından belirlenerek kısıtlanması ve çevre vergisi uygulanması. Meydana gelen haksız rekabetin giderilmesi hususunda Bakanlık nezdinde de girişimlerde bulunduk, devletin bu konuya el atarak çözüm üretmesini ivedilikle bekliyoruz.”

Editör: DİLEK ATLI