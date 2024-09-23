Kayapa OSB’de faaliyet gösteren firma çalışanları ve yöneticilerinin katıldığı 2 grupta 12 takımın mücadele edeceği KAYAPA OSB & KSİAD 3. Geleneksel Futbol Turnuvası heyecanı başladı. Turnuvanın açılışında konuşan KSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez, “Değerli sanayicilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın katılımıyla 2 grupta 12 takımımızın tatlı mücadelesine sahne olacak turnuvanın centilmence geçmesini temenni ederim. Bu vesileyle katılımcı bütün takımlara başarılar diliyorum. Üreten ülke ekonomisine katkı sağlayan Kayapa OSB’nin futboldaki hünerlerini de göstermesini diliyorum. Centilmenliğimiz öne çıksın, dostluk kazansın” dedi.

Editör: DİLEK ATLI