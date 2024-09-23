2016 yılında UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak BUİKAD, BUSİAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer’in desteğiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun 7. Gücümüz Eşitliğimiz Zirvesi bu yıl “Kadın Liderliği ve Eşit İşe Eşit Ücret” konularına odaklandı.

Zirve kapsamında düzenlenen panellerde söz alan konuşmacılar; “Kadın Liderliği: Her Seviyede eşit Temsil ve Dahiliyet” ile “Eşit İşe Eşit Ücret: Şirketlerin Sorumlulukları ve İyi Uygulamalar” konu başlıklarında toplumsal cinsiyet eşitliği, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında eşitlik sağlanması, kadınların güçlenmesi, gelişim olanaklarının desteklenmesi yönünde kuruluşlarındaki örnek uygulamalarını katılımcılara aktardılar.