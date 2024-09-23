Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2022'de Almanya'da gerçekleştirilen IAA Transportation Fuarı'nda e-ATA Hydrogen modelini dünyaya tanıtan şirket, hidrojen teknolojisindeki iddiasını güçlendirmek ve bu alanda daha da ilerlemek için bir adım daha attı. Bu kapsamda şirket, dünyanın önde gelen otomotiv ve teknolojileri üreticilerinden Toyota ile işbirliği anlaşması imzaladı.

İşbirliği kapsamında şirket, hidrojenli araçlarında alternatif olarak Toyota Fuel Cell Module'ü de kullanarak, teknolojik çözümlerini çeşitlendirmeye devam ederken şirketin Toyota Fuel Cell Modülleri ile donatılmış hidrojenli otobüslerinin 2025'te pazara sunulması planlanıyor.

Toyota yakıt hücresi sistemlerini Belçika Zaventem'deki tesislerinde üretiyor.

Japon teknolojisini yanımıza aldık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, "Hidrojen, Karsan olarak çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojilerde öncelikli gördüğümüz bir alan. 2022 sonunda tanıttığımız e-ATA Hydrogen ile bu vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Şimdi, bu güçlü işbirliğiyle yüksek Japon teknolojisini de yanımıza alarak, hidrojen alanındaki iddiamızı daha da ileriye taşıyoruz." açıklamasını yaptı.

Toyota Motor Avrupa Hidrojen Fabrikası Başkan Yardımcısı Thiebault Paquet de hidrojenin, gelecekte toplu taşımanın karbon ayak izini azaltmada kritik bir rol oynayacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.