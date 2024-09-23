Makine sektörünün İstanbul’daki kıtalararası buluşması Maktek Avrasya Fuarı 30 Eylül – 5 Ekim tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerine kapıları açacak. Türkiye’nin en büyük makine ithalatçılarından biri olan Lothbrog Makine, GWEIKE Lazer’in Almanya Euroblech Fuarı’nda dünya lansmanını gerçekleştirdiği yeni boru/profil lazeri GKS6008TA modelini Maktek Avrasya Fuarı’nda Türk sanayicileri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Çin’in en büyük makine üreticilerinden olan Gweike Lazer lansmanı gerçekleşecek yeni boru/profil lazeri GKS6008TA ile yerli üreticilere teknolojik çözümler sunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firması

Lothbrog Makine, Çin merkezli GWEIKE Lazer markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak geniş ürün yelpazesi, rekabetçi fiyatları ve güçlü teknik servisi ile yerli üreticilere yüksek teknolojili makinelere daha uygun fiyatlarla erişme olanağı sunuyor. Firma, 85 kişilik uzman kadrosu ve 1000’den fazla makine teslimatı deneyimiyle Türkiye’nin önde gelen ithalatçı firmalarından biri konumunda bulunuyor.