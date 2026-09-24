2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Uludağ Koleji’nde yeni dönem heyecanı yaşanıyor. “En’lerin Okulu” mottosuyla eğitim çalışmalarını sürdüren kolej, öğrencileri geleceğe hazırlarken akademik kazanımların yanı sıra güçlü bir okul kültürü oluşturmayı hedefliyor. Bilgi ve deneyimin sevgi ve hoşgörüyle buluştuğu eğitim yaklaşımını benimseyen Uludağ Koleji, yeni eğitim döneminde öğrenciler, öğretmenler ve tüm okul ekibiyle birlikte ortak bir hedef doğrultusunda ilerlemeye hazırlanıyor.

Başarı kadar mutluluk da hedefleniyor

Uludağ Koleji’nin eğitim anlayışında başarı, yalnızca akademik sonuçlarla sınırlı tutulmuyor. Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilen, araştıran, sorgulayan, sosyal yönleri güçlü bireyler olarak yetişmeleri de eğitim sürecinin önemli parçaları arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirecek çalışmaların yanı sıra onların okul yaşamından keyif almalarını sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlere önem verilmesi planlanıyor.

Geleceğe ışık tutan eğitim

Uludağ Koleji, eğitim sürecini geleceğe yönelik uzun soluklu bir hazırlık olarak değerlendiriyor. Bu doğrultuda öğrencilerin yalnızca bugünün değil, yarının dünyasının ihtiyaçlarına da hazırlanması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulda yeni hedefler ve yeni başarı hikâyeleri için çalışmalar da başladı. Uludağ Koleji, öğrencilerinin eğitim hayatlarında kalıcı izler bırakacak deneyimler yaşamalarını ve kendilerine güvenen bireyler olarak geleceğe adım atmalarını amaçlıyor. Yeni döneme ilişkin okul yönetiminin mesajında da “Bilginin, deneyimin, sevgi ve hoşgörünün bir araya geldiği ekip ruhu ile yine yeniden ‘biz’ olabilmenin gücü” vurgulanırken, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yeni başarılar ve mutluluklarla dolu bir dönem olması hedefleniyo