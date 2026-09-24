Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sürdürülebilir kamu alımlarının sanayinin dönüşümünü hızlandırmada önemli bir araç olduğunu belirterek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik çalışmalarını anlattı. Kamu alımlarının sürdürülebilirlik hedeflerinin ilerletilmesinde güçlü bir araç olduğunu belirten Kacır, hükümetler, şirketler ve büyük alıcıların tercihlerinin piyasaları şekillendirdiğini ve yatırımlara yön verdiğini söyledi. Talebin daha temiz malzemelere, kaynak verimliliği sağlayan ürünlere, düşük karbonlu teknolojilere ve dayanıklı tedarik zincirlerine yönelmesiyle sanayinin de buna karşılık verdiğini ifade eden Kacır, bu sürecin yatırımları ve inovasyonu hızlandırdığını kaydetti.

Türkiye'nin gelişen teknolojiler alanında da piyasa şekillendirme yaklaşımını benimsediğini belirten Kacır, kamu alımlarının inovasyonu destekleyecek şekilde kullanıldığını söyledi. Türkiye’nin yapay zekâ eylem planının "fark et, istifade et, üret ve yönet" olmak üzere dört temel eksene dayandığını aktaran Kacır, insan odaklı ve güvenilir yapay zekâ yaklaşımının benimsendiğini ifade etti.

Kacır, toplam kamu yatırım programı bütçesinin en az yüzde 2'sinin yapay zekâ projelerine ayrılması yönünde hedef belirlendiğini açıkladı. Bu kaynakla yenilikçi çözümlerin pilot aşamanın ötesine taşınması, ölçek kazanması ve küresel ölçekte rekabetçi hale gelmesi amaçlanıyor.

Yeşil dönüşüm yatırımları büyüyor

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yeşil dönüşümü sanayi ve teknoloji politikalarının merkezine yerleştirdiğini belirten Kacır, önemli bir yatırım hedefi açıkladı. Kacır, "Yeşil dönüşüm programımız aracılığıyla, yeşil dönüşümü hedefleyen sanayi tesislerine teşvikler sağlayarak 3 milyar doların üzerinde yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.