Dünya yatak yan sanayisi ve teknolojileri sektörünün dev buluşması IBIA EXPO 2026, küresel pazarın temsilcilerini bir araya getirdi. Tekstil, makine, otomasyon ve yan sanayi üretimiyle Türkiye’nin sanayi lokomotifi olan Bursa, fuarın en stratejik ve güçlü oyuncusu olarak öne çıktı. Bursa’nın yüksek üretim kapasitesi, yenilikçi kumaş teknolojileri ve mühendislik birikimi; İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen organizasyonda dünya vitrinine taşındı.

​Aralarında ABD, Brezilya ve Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 90’dan fazla ülkeden gelen binlerce uluslararası alım heyetini ağırlayan fuar, Bursa sanayicisi için dev ihracat kapılarını araladı. Sektördeki sürdürülebilirlik, akıllı tekstil ve otomasyon trendlerinin yön bulduğu IBIA EXPO 2026, Bursa’nın üretim gücünü küresel tedarik zincirinin merkezine konumlandırdı.

​Yatak kumaşı, sünger, yay dizilimi ve otomasyon makinelerinde dünya standartlarında üretim yapan Bursa sanayisi, fuar boyunca düzenlenen VIP Alım Heyeti (Hosted Buyer) programlarıyla dev pazar liderleriyle önemli iş ortaklıklarına imza attı.

​Tedarik zinciri güçlenecek

​Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve Endüstri 4.0 odaklı akıllı üretim hatlarının sergilendiği organizasyonda, Bursa'nın lojistik ve üretim avantajları ön plana çıkarılarak bölge ve ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık katkı sağlandı.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Hızla büyümeyi sürdürüyoruz

Elektroteks ve sektör genelini değerlendirdiğimizde, bundan 5-6 yıl öncesine kadar dünyada bu alanda öne çıkan birkaç önemli fuar bulunuyordu. Türkiye ise özellikle kumaş ve makine sektörlerinde son derece güçlü bir oyuncu olmasına rağmen, bu alanda kendisine ait uluslararası ölçekte bir fuara sahip değildi.

Biz de yaklaşık 5-6 yıl önce bu eksikliği gidermek amacıyla bir karar aldık ve ilk fuarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl fuarımızın beşincisini başarıyla tamamladık. Her yıl üst üste gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzu, bundan sonraki dönemde iki yılda bir düzenleme kararı aldık. Fuarımızın oluşturduğu sinerjinin yanı sıra dernek çalışmalarımızın da katkısıyla, Türkiye olarak önemli bir noktaya geldik. Yaklaşık 5 yıl önce dünya sıralamasında 7. veya 8. sıradayken bugün Çin'in ardından dünyanın 2. büyük üreticisi konumuna yükselmiş durumdayız. Bu tablo bizler için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye olarak neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıl fuarımızda 97 farklı ülkeden ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl da 90'ın üzerinde farklı ülkeden sektör profesyonelini fuarımızda ağırladık. Uluslararası katılımın bu seviyede olması, fuarımızın artık yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de önemli bir buluşma noktası haline geldiğini gösteriyor. Elektroteks özelinde baktığımızda ise hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Yatak sektöründe dünyanın en büyük firması konumundayız. Dünyanın en büyük 10 yatak üreticisinden en az 8'inin üretim hatlarında Elektroteks makineleri çalışıyor.

Pandemi döneminde, sektörümüzle doğrudan bağlantılı olan sünger sektörüne de adım atma kararı aldık. Yatak üreticilerinin aynı zamanda sünger üretimine yönelmesi ve piyasada yaşanan makine tedariki sıkıntıları nedeniyle tarafımıza gelen talepleri değerlendirerek bu alana giriş yaptık. Bugün makinelerimizin yaklaşık yüzde 40'ını sünger üretim tesislerine yönelik olarak üretiyoruz. Fuarımızla da birebir örtüşen bu ürün grupları sayesinde kısa sürede sünger sektöründe dünyanın en büyük ilk üç firması arasına girdik. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız yeni makine çeşitleriyle birlikte, önümüzdeki dönemde bu alanda da dünyanın ikinci büyük firması konumuna gelmeyi hedefliyoruz.

Elektroteks olarak yılda yaklaşık 20 fuara katılıyoruz. Bizim açımızdan en büyük ve en önemli üç fuar; Almanya, Amerika ve burada gerçekleştirdiğimiz fuar. Fuar takvimimizi oluştururken Almanya'daki Interzum Fuarı ile çakışmamaya özellikle dikkat ediyoruz. İki büyük fuarın aynı yıl içerisinde düzenlenmesi hem üreticiler hem de ziyaretçiler açısından ciddi bir yoğunluk oluşturuyor. Bu nedenle kendi fuarımızı, Almanya'daki fuarın düzenlenmediği yıllara denk gelecek şekilde organize ediyoruz.

Bunun yanı sıra Brezilya ve Güney Amerika'daki fuarlara da düzenli olarak katılım sağlıyoruz.

Dünya genelindeki sektör dernekleriyle de çok yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Amerika'dan ISPA, Avrupa'daki yatak üreticileri derneği EBIA, Hindistan, Fransa, Almanya ve Balkanlar'daki sektör dernekleri aracılığıyla küresel ölçekte çok sayıda firmaya ulaşıyor ve onları fuarımıza davet ediyoruz.

Bu güçlü uluslararası bağlantıların, sektörümüzün gelişiminin ve fuarımızın oluşturduğu sinerjinin sonuçlarını bu organizasyonda da net bir şekilde gördük. Fuarımızın hem katılımcılar hem de ziyaretçiler açısından verimli geçtiğine inanıyorum. Türkiye'nin bu sektördeki gücünü uluslararası arenada bir kez daha ortaya koymuş olduk.

Fehmi Şener

Jakarteks Tekstil-Satış Direktörü

Zorlukları fırsata çeviriyoruz

Jakarteks Tekstil olarak yaklaşık 20 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bursa Kayapa Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikamızda hem örme yatak kumaşı hem de jakarlı yatak kumaşı üretimi gerçekleştiriyoruz. Yüksek donanımlı ve son teknolojiye sahip ram, örme ve jakarlı dokuma makinelerimizle üretim yapıyoruz.

Tam entegre bir tesis olmanın sağladığı avantajla, Türk yatak kumaşını dünyanın farklı pazarlarında tanıtmak ve başarıyla temsil etmek amacıyla bugün yaklaşık 38 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu fuarda ağırlıklı olarak örme ve jakarlı yatak kumaşlarımızı sergiledik. Bunun yanında inovasyona yönelik geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi de ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Su geçirmez kumaşlarımız, membranlı ürünlerimiz, aloe vera ve bambu gibi farklı içeriklerle geliştirdiğimiz kumaşlarımızın yanı sıra, "soğuk kumaş" olarak adlandırdığımız inovatif ürünlerimiz de yoğun ilgi gördü.

Tamamen nitelikli ve katma değerli kumaşlarımızdan oluşan özel bir alan hazırladık. Bu özel bölümde ürünlerimizi ziyaretçilerimize daha kapsamlı şekilde tanıtma fırsatı bulduk. Bu noktada İBİA çatısı altında bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen, Başkanımız Sayın Osman Bey'e liderliği, öncülüğü ve büyük emekleri için teşekkür etmek istiyorum. Onun öncülüğünde gerçekleştirilen bu fuarın sektörümüz açısından son derece önemli ve yararlı bir organizasyon olduğuna inanıyorum.

İçinde bulunduğumuz kriz ve savaş ortamlarını fırsata dönüştürerek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Açıkçası son üç yılda ortaya çıkan tabloya baktığımızda, karşı karşıya kaldığımız zorlukları fırsata çevirmeyi ve önemli başarılar elde etmeyi başardığımızı düşünüyorum.

Bu fuar da bizim açımızdan oldukça verimli geçti. Yeni iş birlikleri geliştirme, farklı ülkelerden yeni müşterilerle tanışma, yeni talepler alma ve mevcut bağlantılarımızı güçlendirme açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Fuarın, hem Jakarteks Tekstil hem de Türk yatak kumaşı sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunun güçlenmesine katkı sağladığını düşünüyorum.

Oğuzhan Oğuz

Rubateks YKB

Küresel tedarikçi konumundayız

Firma olarak yatak sektörü için yüksek kaliteli yatak yüzü örme kumaşları üretiyoruz. Bu doğrultuda, fuarda ana ürün grubumuz olan örme yatak kumaşı koleksiyonlarımızı sektör profesyonellerinin beğenisine sunduk.

Ürün gamımızda kalite standartlarını her zaman en üst seviyede tutmaya büyük önem veriyoruz. Başta Oeko-Tex olmak üzere uluslararası geçerliliğe sahip kalite sertifikasyon süreçlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Ar-Ge ve yenilikçi ürün geliştirme çalışmalarımız kapsamında ise bu yıl özellikle serinletici etkiye sahip “soğuk kumaş” teknolojimizi ve tamamen doğal, organik bitkisel liflerden elde edilen çevre dostu kumaşlarımızı öne çıkardık.

Kurulduğumuz günden bu yana yüzde 100 ihracat odaklı bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. İç pazara bugüne kadar herhangi bir ürün tedariki gerçekleştirmedik; üretim kapasitemizin tamamını dünya pazarlarına yönlendirdik. Bugün yaklaşık 38 farklı ülkeye aktif olarak ihracat gerçekleştiren küresel bir tedarikçi konumundayız. Fuarın ilk edisyonundan bu yana aralıksız olarak katılım sağlıyoruz. Bu yılki organizasyon da bizim için küresel pazarlardaki varlığımızı güçlendirmek ve farklı coğrafyalardan sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurmak açısından önemli bir fırsat oldu.

Fuar boyunca mevcut iş bağlantılarımızı geliştirme, yeni ve potansiyel müşterilerle tanışma ve farklı pazarlardaki ihtiyaçları yakından takip etme imkânı bulduk. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, ihracat ağımızı daha da genişletmemiz ve sürdürülebilir uluslararası iş birlikleri geliştirmemiz açısından önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Serkan Kır

Nano Spring-Genel Müdür

İnovasyon açısından önemli işler başardık

Nano Yay olarak yatak ve mobilya sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyoruz. Özellikle yatak içi yayların karkas haline getirilmesi kapsamında bonel yay, torba yay ve farklı yay sistemleri üretiyoruz. Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 90'ını ihracat pazarlarına sunarak dünyanın farklı coğrafyalarındaki müşterilerimize ulaştırıyoruz.

Bu fuarda yataklarda yaygın olarak kullanılan klasik bonel yay sistemlerimizi, farklı torba yay çeşitlerimizi ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiğimiz çözümlerimizi sergiledik. Bunun yanı sıra, Türkiye'de kapasite ve ürün çeşitliliği açısından öne çıktığımız, firma ismimize de ilham veren tablet yaylarımızı, yani Nano Yay ürünlerimizi de ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk.

İnovasyon açısından bu yıl bizim için önemli bir yeniliğe de imza attık. Gerçekleştirdiğimiz yeni yatırımla birlikte yüksek basınçlı torba yay sistemimizin lansmanını fuarda gerçekleştirdik. Bu teknoloji sayesinde daha yüksek basınç ve dayanım değerlerine sahip yaylar üretebiliyoruz. Türkiye'de ve Avrupa pazarında benzerleri sınırlı sayıda bulunan, 27 santimetre yüksekliğe ulaşabilen torba yay sistemimiz fuarın öne çıkan ürünlerinden biri oldu.

Bunun yanında, metrekarede 1000 adede kadar ulaşabilen ve firmamıza özel olarak geliştirilen Nano Yay modellerimizi de sektör profesyonelleriyle buluşturduk. Bu ürünlerimiz hem yüksek ürün çeşitliliğimizi hem de müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözüm geliştirme kabiliyetimizi ortaya koyuyor.

Piyasalardaki genel durgunluğa rağmen yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Standart ürünlerle sınırlı kalmak yerine, daha yenilikçi ve inovatif çözümler geliştirerek farklı müşteri gruplarına ve yeni pazarlara ulaşmaya odaklanıyoruz.

Bu fuar da yeni ürünlerimizi uluslararası sektör profesyonellerine tanıtmak ve mevcut iş bağlantılarımızı geliştirmek açısından önemli bir platform oldu. Önümüzdeki dönemde müşteri ve ürün çeşitliliğimizi artırarak, inovasyon odaklı yatırımlarımızı sürdürmek ve pazardaki varlığımızı daha da güçlendirmek istiyoruz.

Dünya genelinde ekonomik açıdan oldukça zorlu bir dönemden geçildi. Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, artan maliyetler ve farklı coğrafyalardaki belirsizlikler doğal olarak tüm sektörleri etkiledi. Böyle bir ortamda fuarımıza olan ilginin her yıl artarak devam etmesi bizim için son derece önemliydi. Özellikle bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden gelen ziyaretçi ve sektör profesyonellerinin yoğun katılımı, organizasyonumuzun artık yalnızca Türkiye'deki sektörümüz açısından değil, dünya yatak ve yatak yan sanayi sektörü açısından da önemli bir buluşma noktası haline geldiğini gösterdi.

Ümit Vural

BİFAŞ YKB

Temel amacımız sektörü tanıtmak

IBIA ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun temel amacı, Türkiye'nin yatak yan sanayi alanındaki üretim gücünü, teknolojik altyapısını ve sahip olduğu ürün çeşitliliğini uluslararası pazarlara daha güçlü şekilde tanıtmaktı. Türkiye'nin bu alanda çok güçlü bir üretim ekosistemi bulunuyor. Makine üreticilerinden kumaş üreticilerine, yay ve sünger üreticilerinden diğer yan sanayi gruplarına kadar geniş bir yapıdan söz ediyoruz. Bu ekosistemin aynı çatı altında bir araya gelerek kendisini dünyaya anlatması açısından fuarımız önemli bir platform oldu.

Geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu potansiyelin dünya tarafından her geçen gün daha fazla fark edildiğini gördük. Fuarımız da bu sürece önemli bir katkı sağladı. Katılımcı firmalarımız yeni pazarlara ulaşma, farklı ülkelerden müşterilerle bir araya gelme, ihracat bağlantıları kurma ve geliştirdikleri teknolojileri uluslararası alıcılarla buluşturma fırsatı yakaladı. Bizim açımızdan fuarın en önemli başarı göstergelerinden biri de bu ticari hareketlilik oldu.

Bu yıl gerçekleştirdiğimiz organizasyonda hem katılımcı firmalarımızdan hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerimizden oldukça olumlu geri dönüşler aldık. Farklı kıtalardan sektör temsilcilerinin aynı çatı altında buluşması, yeni iş bağlantılarının kurulması ve sektörün geleceğine ilişkin fikir alışverişlerinin yapılması fuarın önemli kazanımları arasında yer aldı. Özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin Türk firmalarına, üretim kapasitemize ve yeni teknolojilere gösterdiği ilgi bizleri memnun etti.

Biz BİFAŞ olarak bu organizasyonu yalnızca bir fuar olarak değerlendirmedik. Türkiye'nin yatak ve yatak yan sanayisindeki üretim gücünü dünyaya tanıtan, firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlayan ve sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olarak gördük. IBIA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu anlamda önemli bir sinerji oluşturdu.

Bu yılki organizasyonun ardından fuarın bundan sonraki dönemde iki yılda bir gerçekleştirilmesi yönünde karar aldık. Böylece uluslararası fuar takvimini ve sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak organizasyonun daha geniş bir coğrafyaya ulaşmasını ve uluslararası niteliğinin daha da güçlenmesini hedefledik. Bu fuarda ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin yatak ve yatak yan sanayisinde ulaştığı üretim gücünü ve dünya pazarlarındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.