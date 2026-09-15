Bursa’nın yatak, mobilya, tekstil, sünger, yay ve yan sanayi alanlarındaki üretim gücü, IBIA EXPO 2026 ile uluslararası vitrine taşınacak. Yatak endüstrisinin önemli buluşmalarından biri olan 5. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 16-19 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bursa’dan sektör temsilcilerinin de yer alacağı organizasyon, kentte üretim yapan firmalar açısından yeni ihracat pazarlarına ulaşma ve alıcılarla doğrudan temas kurma fırsatı sunacak. Fuar genelinde 100’ün üzerinde katılımcı firma ürün ve teknolojilerini sergilerken, 90’dan fazla ülkeden 20 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin İstanbul’a gelmesi hedefleniyor. Türkiye’nin önemli sanayi ve üretim merkezlerinden Bursa açısından IBIA EXPO, yatak yan sanayisinde uluslararası ticari bağlantıların geliştirilmesine yönelik önemli bir platform olacak. Yatak kumaşı, yay, sünger, keçe, tutkal, otomasyon makineleri, ambalaj ve aksesuar gibi farklı üretim alanlarını aynı çatı altında buluşturacak organizasyonda, Bursa’nın sektördeki üretim kabiliyetini uluslararası alıcılara taşıması bekleniyor.

Fuar kapsamında Amerika’dan Avrupa’ya, Latin Amerika’dan Orta Doğu’ya kadar farklı coğrafyalardan satın alma heyetleri İstanbul’da sektör temsilcileriyle bir araya gelecek. Düzenlenecek VIP Alım Heyeti Programı ile yatak imalatçıları, satın alma direktörleri ve üretim yöneticileri doğrudan üreticilerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Bu görüşmeler, Bursa firmalarının mevcut ihracat pazarlarını geliştirmesi ve yeni pazarlara ulaşması açısından da fırsat oluşturacak.

Teknoloji öne çıkacak

IBIA EXPO 2026’nın bu yılki ana gündemini döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve yüksek hızlı otomasyon oluşturacak. Geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerden biyo-bazlı süngerlere, organik dokumalardan robotik paketleme sistemlerine kadar yatak üretiminin geleceğine yönelik yeni teknolojiler sergilenecek. Endüstri 4.0 uyumlu yüksek hızlı kapitone makineleri, robotik paketleme ve paket yay montaj hatlarının yanı sıra ısı düzenleyici, antibakteriyel ve güç tutuşur özelliklere sahip akıllı tekstil çözümleri de fuarda öne çıkacak.

Bursa’nın tekstil ve üretim altyapısıyla doğrudan ilişkili bu alanlardaki yenilikler, kentte faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin teknolojik dönüşüm ve katma değerli üretim çalışmalarına yönelik yeni iş birliklerinin de önünü açabilecek.

Bursa'dan dünyaya ticaret köprüsü

Birleşik Fuar Yapım A.Ş. organizasyonu ve Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği iş birliğiyle düzenlenecek IBIA EXPO, dört gün boyunca üreticileri küresel alıcılarla aynı platformda buluşturacak. Uluslararası alım heyetleri ve ikili iş görüşmeleriyle organizasyonun Türkiye’nin yatak yan sanayi ihracatına yeni ticari bağlantılar kazandırması hedefleniyor.

Bursa’dan fuara katılacak sektör temsilcileri için de organizasyon, kentin üretim gücünü uluslararası pazarlara tanıtma, yeni müşterilere ulaşma ve ihracat bağlantıları geliştirme açısından önemli bir buluşma noktası olacak.

Sürdürülebilirlik ve ileri otomasyon teknolojileri odakta

Bu yılki fuarın ana temasını döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve yüksek hızlı otomasyon oluşturuyor. Sektördeki en son trendlerin sergileneceği IBIA EXPO 2026’da;

●Geri dönüştürülebilir ve doğa dostu malzemeler: Biyo-bazlı süngerler, organik dokumalar ve kolay ayrıştırılabilir tutkalsız yay dizilimi teknolojileri,

●Endüstri 4.0 uyumlu otomasyon hatları: Yüksek hızlı kapitone makineleri, robotik paketleme ve paket yay montaj hatları,

●Akıllı tekstil çözümleri: Isı düzenleyici, antibakteriyel ve güç tutuşur nitelikteki premium yatak kumaşları ön plana çıkacak.