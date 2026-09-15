HIDIRCAN KAYA-BURAK TAŞ

Otomotiv endüstrisinde güçlü üretim altyapısıyla öne çıkan Bursa, Automechanika Frankfurt’ta uluslararası pazarlardaki ağırlığını bir kez daha gösterdi. Otomotiv satış sonrası sektörünün önemli organizasyonlarından biri olan fuar, Bursa’dan katılan üreticilere mevcut müşterileriyle bir araya gelme, farklı ülkelerden potansiyel alıcılarla görüşme ve yeni iş birliklerinin temellerini atma fırsatı sundu.

Bursalı sektör temsilcileri, fuarın ticari görüşmeler açısından verimli geçtiğini belirtirken, farklı pazarlardaki ihtiyaçları doğrudan gözlemleme fırsatı bulduklarını ifade etti. Distribütörler, toptancılar ve sektör profesyonelleriyle gerçekleştirilen temaslarda yeni dönem iş birlikleri ele alınırken, mevcut müşterilerle de önümüzdeki döneme ilişkin ihtiyaçlar ve beklentiler değerlendirildi.

Frankfurt’taki görüşmelerde ürün kalitesinin yanı sıra tedarik sürekliliği, hızlı teslimat, üreticiyle doğrudan iletişim ve yeni ürün geliştirme kabiliyeti ön plana çıktı. Uluslararası müşterilerin her siparişte aynı kalite ve performansı beklediğine dikkat çeken sektör temsilcileri, küresel rekabette güçlü üretim altyapısının yanında kalite, lojistik ve Ar-Ge süreçlerinin de belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Elektrifikasyon dönüşümü hızlanıyor

Fuarda elektrikli ve hibrit araçlara yönelik yeni nesil ürün ve teknolojiler yoğun ilgi gördü. Hava süspansiyon sistemlerinden akustik araç ikaz sistemlerine kadar farklı alanlarda geliştirilen yeni ürünler uluslararası ziyaretçilere tanıtılırken, Ar-Ge ve teknolojik inovasyonun otomotiv satış sonrası pazarındaki ağırlığının giderek arttığı gözlendi.

Sektör temsilcilerine göre otomotiv dünyası, geleneksel motorlu araçlar ile elektrikli ve hibrit araçların gelecekteki konumlarının şekillendiği önemli bir dönüşüm döneminden geçiyor. Çin merkezli üreticilerin küresel pazarlardaki artan etkisi ve firmalar arasındaki yoğun rekabet de sektörün yeni dengelerini belirleyen başlıklar arasında yer alıyor.

Sürdürülebilirlik rekabetin merkezinde

Automechanika Frankfurt’ta öne çıkan bir diğer önemli başlık ise sürdürülebilirlik oldu. Ürünlerin yalnızca fonksiyonel ve kaliteli olması artık yeterli görülmezken; çevreye duyarlılık, geri dönüştürülebilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri uluslararası müşterilerin değerlendirme kriterleri arasında daha güçlü şekilde yer almaya başladı.

Bursalı üreticiler de bu dönüşüm doğrultusunda üretim, kalite, ürün geliştirme ve lojistik süreçlerini yeniden şekillendirirken, uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Sektör temsilcileri ayrıca Frankfurt’un özellikle Avrupa pazarı açısından önemini koruduğuna, buna karşılık İstanbul, Şanghay ve Delhi gibi farklı merkezlerde gerçekleştirilen Automechanika organizasyonlarının küresel ölçekte giderek daha fazla ön plana çıktığına dikkat çekiyor.

Hüseyin Oruç

Üçel Kauçuk Genel Müdürü

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İş ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz

Automechanika Frankfurt, otomotiv satış sonrası sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri. İlk günlerden itibaren standımıza gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Mevcut müşterilerimizle yüz yüze görüşme, yeni potansiyel iş ortaklarıyla tanışma ve farklı pazarlardaki gelişmeleri doğrudan değerlendirme fırsatı bulduk. Bu yönüyle Üçel Kauçuk açısından yoğun ve verimli bir fuar geçirdik.

Mevcut müşterilerimizle devam eden çalışmalarımızı değerlendirirken, farklı ülkelerden distribütörler, toptancılar ve otomotiv satış sonrası sektöründe faaliyet gösteren firmalarla da yeni görüşmeler gerçekleştirdik. Bazı temaslarımızın önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine dönüşebileceğini düşünüyoruz. Bizim için fuarlarda yalnızca sipariş almak değil, karşılıklı güvene dayanan ve uzun yıllar devam edecek iş ilişkilerinin temelini atmak önemli. Bu nedenle fuar sonrasındaki takip görüşmelerine de büyük önem veriyoruz. Üçel Kauçuk’un uzmanlık alanını oluşturan kauçuk-metal ve titreşim sönümleyici ürün grupları yoğun ilgi gördü. Motor ve şanzıman takozları, amortisör ve süspansiyon destek parçaları, burçlar, krank kasnakları ve körük grupları ziyaretçilerimizin özellikle incelediği ürünler arasında yer aldı.

Bunun yanında 3 binin üzerindeki ürün referansımız, 20 binden fazla araç uygulamasına ulaşan ürün çeşitliliğimiz ve yeni geliştirdiğimiz referanslar da dikkat çekti. Ziyaretçilerimiz yalnızca ürünlerimizle değil; mühendislik, test, kalite kontrol ve müşteriye özel ürün geliştirme kabiliyetimizle de yakından ilgilendi. Elektrikli ve hibrit araçlara geçiş, dijitalleşme, yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilir üretim ve tedarik güvenliği fuarın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Araçların kullanım ömrünün uzaması da bağımsız yenileme pazarında kaliteli ve uzun ömürlü yedek parçaya olan talebi artırıyor.

Dijital kataloglar, doğru ürün eşleştirmesi, izlenebilirlik ve ürüne hızlı erişim artık en az ürün kalitesi kadar önem taşıyor. Alıcıların yalnızca fiyatı değil; kalite sürekliliğini, teslimat kabiliyetini, esnek üretimi ve güvenilir tedariki birlikte değerlendirdiğini görüyoruz. Kauçuk-metal ürünlerde ise dayanıklılık, titreşim kontrolü ve sürüş konforuna katkı sağlayan çözümler daha fazla önem kazanıyor.

Üçel Kauçuk olarak 1980 yılından bu yana edindiğimiz üretim tecrübesini bugün 60’tan fazla ülkeye taşıyoruz. Automechanika Frankfurt’u yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir fuar olarak değil, yeni pazarları tanıdığımız ve sektörün geleceğini okuyabildiğimiz stratejik bir buluşma noktası olarak görüyoruz.

Önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliğimizi genişletmeye, Ar-Ge ve test altyapımızı geliştirmeye, mevcut pazarlardaki gücümüzü artırırken yeni ülkelerde kalıcı iş ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz. Türk otomotiv tedarik sanayisinin üretim ve mühendislik gücünü uluslararası pazarlarda daha ileriye taşımayı hedefliyoruz.

Hüseyin Tuncer

PE-GA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Altyapımızı diri tutma gayretindeyiz

Katılım amacımız, mevcut müşterilerimiz ile ilişkilerimizi perçinlemek ve de yeni müşteri kazanımları sağlamak. Sektörel gelişmeleri de yakından takip etmek. Bu bakımdan iyi geçti. Ayrıca firma ve ziyaretçi anlamında verimli olmasını bekliyorduk ki öyle de oldu. Pega Otomotiv, kalite ile özdeşleşmiş, güçlü bir üretici firma. Dolayısıyla her zaman diliminde iş bağlantıları ve birliktelikleri kuran dinamik bir yapıya sahiptir.

Fuar kapsamında, hava süspansiyon sistemleri alanındaki yeni ürünlerimizi pazara sunduk. Bu ürünler, Ar-Ge yatırımlarımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı ve oldukça ilgi gördü. Genel olarak otomotiv sektörü sanki bir bekleme sürecinde. Dizel, benzinli ve elektrikli araçlar kendine yön bulmaya çalışıyor. Genel trend ise, Çin baskısı ve sektör firmaları arasındaki yoğun rekabet. Pega Otomotiv olarak sektördeki etkinliğimizi devam ettirme anlamında, idari, finansal, fiziki ve teknik altyapımızı ihtiyaçlara göre her daim diri tutma gayretindeyiz.

İsmail Tatar

İbraş Genel Müdürü

Başarı güvene dayalı

Automechanika Frankfurt Fuarı, İbraş açısından mevcut müşterilerimizle bir araya geldiğimiz, farklı pazarlardaki ihtiyaçları doğrudan dinlediğimiz verimli bir organizasyon oldu. Frankfurt, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli uluslararası buluşma noktalarından biri. Burada gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ürünlerimizin pazardaki karşılığını görmek ve önümüzdeki döneme yönelik çalışmalarımızı şekillendirmek açısından değerliydi.

İbraş olarak kauçuk ve plastik hortum üretimindeki tecrübemizi ve üretim kabiliyetimizi ziyaretçilerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Görüşmelerimizde özellikle tedarik sürekliliği, teslimat performansı ve üreticiyle doğrudan iletişim kurabilmenin müşteriler açısından önemini bir kez daha gözlemledik. Fuarda farklı ülkelerden distribütör ve toptancılarla yeni iş birliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Mevcut müşterilerimizle de önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını değerlendirdik. Bu görüşmeleri kalıcı iş birliklerine dönüştürerek uluslararası dağıtım ağımızı geliştirmeyi hedefliyoruz.

Fuarda ürün kalitesinin yanı sıra hızlı ve güvenilir tedarik, yeni ürün geliştirme kabiliyeti ve uluslararası standartlara uygunluk öne çıkan başlıklar arasındaydı. Müşteriler, ihtiyaç duydukları ürünlere zamanında ulaşmanın yanında her siparişte aynı kalite ve performansı bekliyor. İbraş olarak bu beklentilere karşılık verebilmek için üretim, kalite, ürün geliştirme ve tedarik süreçlerimizde gerekli aksiyonları alıyor, sürekli iyileştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Otomotiv satış sonrası sektöründe kalıcı başarının güvene dayandığını düşünüyoruz. Üretim altyapımızı geliştirirken ürün geliştirme, kalite ve lojistik süreçlerimizi de bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Hedefimiz, güçlü üretim yapımız ve istikrarlı hizmet anlayışımızla uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da ileri taşımak. Standımızı ziyaret eden tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz.

Mine Tuna

Seger Genel Müdürü

Yenilikçi ürün tasarımcısı olacağız

Automechanika Frankfurt, Avrupa'nın kalbinde tüm sektör temsilcilerini bir araya getiren çok değerli ve stratejik bir ekosistem. Seger olarak, köklü tecrübemizle, yıllardır olduğu gibi yine Hall 3.0'da yer alan D61 numaralı kendimize ait standımızda sektör profesyonellerini ağırladık. Fuar hem yeni müşteri potansiyelleri oluşturmak hem de mevcut müşterilerimizle yüz yüze görüşme imkânı sağlamak açısından oldukça hareketli ve hedeflerimize ulaştığımız bir organizasyon oldu.

Bu fuar, küresel vizyonumuz doğrultusunda hem yeni müşteri potansiyelleri oluşturmak hem de dünyanın dört bir yanından gelen mevcut müşterilerimizle yüz yüze görüşme imkânı sağlamak açısından eşsiz bir platform sunuyor. Bugün 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan bir marka olarak, fuar süresince hem mevcut iş ortaklarımızla bağlarımızı güçlendirdik hem de uluslararası pazar ağımızı genişletecek değerli yeni iş bağlantılarına imza attık.

Standımızda "aftermarket" kullanıcıları için özenle hazırladığımız üç ana ürün grubumuzu tanıttık: Kornalarımız, aydınlatma ürünlerimiz (ampuller) ve akülerimiz. Ancak fuarda asıl öne çıkan ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan çözümlerimiz, elektrikli ve hibrit araçlar için özel olarak tasarladığımız çevreci ve sürdürülebilir ürünlerimiz oldu. İncinilebilir (yayalar, motorsiklet ve bisikletliler) yol kullanıcıları için geliştirdiğimiz Akustik Araç İkaz Sistemi (AVAS) ile 4 farklı sesi tek bir cihazda birleştiren Çoklu Akustik Araç İkaz Sistemi (M-AVAS) fuarın en dikkat çeken teknolojilerindendi.

Fuarın tartışmasız ana trendleri elektrifikasyon dönüşümü, teknolojik inovasyon ve çevreye duyarlılıktı. Ziyaretçilerimiz ve müşterilerimiz, standımızda sergilediğimiz AVAS ve M-AVAS ürünlerimizi incelediklerinde, Seger'in teknolojiyi ne kadar yakından takip ettiğini ve dönüşüme nasıl entegre olduğunu bizzat görme fırsatı buldular. Biz de tamamen sürdürülebilir ve çevreye uyumlu ürünlerimizle fuardaki bu vizyonun güçlü bir parçası olduk.

Seger olarak vizyonumuz, sadece geleneksel bir parça üreticisi olmak değil; mobilite ekosisteminde yenilikçi bir teknolojik ürün tasarımcısı olarak konumlanmaktır. Kırk beş yıllık köklü geçmişimizle üretime, istihdama, ihracata ve ülke ekonomisine değer katmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Daimler, Man, Renault ve Ford gibi küresel markaların çözüm ortağı olarak, dünyanın dört bir yanında yolların "Güvenliğin Sesi" olmaya ve mobilitenin geleceğine yön vermeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Uğur Pehlivanküçük

UPK Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sürdürülebilirlik odaklı düzeni takip ediyoruz

Automechanika Frankfurt bizim için her zamanki gibi mevcut müşterilerimizle verimli toplantılar yaptığımız, potansiyel müşterilerimizle de tanışma fırsatı bulduğumuz, ürünümüzü ve firmamızı tanıtma fırsatı bulduğumuz, yeni iş birlikleri geliştirdiğimiz etkili ve katma değerli bir fuar oldu.

Fuar süresince hem mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirme hem de potansiyel müşterilerimizle yeni görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu açıdan baktığımızda, bizim için oldukça verimli geçen ve farklı anlamlarda katkı sağlayan bir organizasyon olduğunu söyleyebiliriz.

Fuarda geçen yıllara kıyasla azalan bir katılım olduğunu gözlemliyoruz. Buna rağmen tabii ki yeni iş bağlantıları ve potansiyel müşterilerimizle görüşmelerimiz gerçekleşti. Fuar, bu anlamda yeni bağlantılar kurmak ve mevcut ilişkilerimizi geliştirmek açısından bizim için yine önemli bir platform oldu.Ancak görüyoruz ki Automechanika fuarları arasında Frankfurt her geçen yıl global sahneden daha çok bölgesel bir fuara doğru dönüşüm yaşıyor. Büyük ölçüde sadece Avrupalı müşterilerin tercih ettiği bir fuar olmaya devam ediyor. Alton Air Springs olarak, müşterilerimize sunduğumuz çözüm odaklı yaklaşımımızla öne çıkıyoruz. Hem OEM hem de yedek parça alanında sunduğumuz hizmet ve ürün anlayışımız bizi rakiplerimizden ayrıştırıyor.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlayarak onlara uygun çözümler sunmaya önem veriyoruz. Bu nedenle bizim için sadece ürünün kendisi değil, müşteriye sunduğumuz hizmet ve çözüm anlayışı da büyük önem taşıyor. Fuarda da bu yaklaşımımızı ve ürünlerimizi müşterilerimize aktarma fırsatı bulduk. Fuarda öne çıkan ana değer, çevre ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu yeni bir düzen. Artık ürünlerin sadece fonksiyonel olmaması, aynı zamanda çevreye duyarlı, geri dönüştürülebilir ve tedarik zincirinin sürdürülebilir olması amaçlanıyor.

Bu yaklaşımın otomotiv satış sonrası sektöründe de giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Ürünlerin işlevselliğinin yanı sıra çevreye olan etkisi ve sürdürülebilirliği de artık değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Alton Air Springs olarak bu değerleri vizyonumuzun birer parçası olarak zaten mevcut durumda uygulamaktayız. Bu nedenle sektördeki bu dönüşümü ve sürdürülebilirlik odaklı yeni düzeni yakından takip ediyoruz.

Otomotivin kalbi artık Almanya'dan farklı merkezlere kayıyor. Automechanika İstanbul, Automechanika Shanghai, Automechanika Delhi gibi farklı Automechanika fuarları artık global ölçekte daha da ön plana çıkıyor. Bu durum, otomotiv sektörünün farklı coğrafyalara yayıldığını ve farklı Automechanika organizasyonlarının da giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Frankfurt, özellikle Avrupalı müşteriler açısından önemini korumaya devam ederken, diğer Automechanika fuarlarının da global ölçekte daha fazla ön plana çıktığını düşünüyoruz.

Uğur Akın

Ümay Otomotiv

Müşterilerimize hızlı dönüş ana hedefimiz

Firmamız açısından gayet verimli bir fuar oldu. Hedeflediğimiz ülkelerdeki potansiyel müşterilerle görüşmeler gerçekleştirdik ve iş birliği anlaşmaları konusunda önemli temaslar sağladık. Yeni iş bağlantıları kurarken, halihazırda çalıştığımız firmalarla da mevcut iş potansiyelimizi geliştirmeye yönelik görüşmeler yaptık. Fuarda özellikle başarılı olduğumuz body part ürün grubumuz ön plana çıktı. Yaklaşık 1,5 yıl önce üretimine başladığımız plastik aksam ürünlerimiz de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Son 4 yılda sektörümüzde artan işçilik maliyetleri ve kalifiye eleman sıkıntısı, otomasyonu daha önemli hale getirdi. Bununla birlikte araçlarla uyumlu kaporta parçalarının hızlı teslim edilmesi ve stoklu çalışılması firmaları rekabette bir adım öne çıkarıyor. Müşterilerimizin genel beklentilerinde dijitalleşmenin de giderek önem kazandığını görüyoruz. Dijital kataloglarda parçanın görseli, OEM numarası, üretici kodu, marka, model, yıl ve uyumluluk gösteren diğer markalara ilişkin bilgilerin bulunması önem taşıyor. Stok ve siparişlere hızlı dönüş yapabilmek de müşterilerimizin öncelikli beklentileri arasında.

Biz de firma olarak bu yöndeki çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Fuarda müşterilerimizin beklentilerine cevap verebildiğimizi gördük. Bu nedenle kendi adımıza başarılı ve verimli bir fuar geçirdiğimizi söyleyebiliriz.