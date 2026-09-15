BTSO’nun 2030 Vizyonu; Bursa’nın üretim gücünü, ihracat kapasitesini, teknoloji altyapısını ve rekabetçiliğini geliştirmeyi hedefliyor. Vizyon kapsamında yüksek teknolojiye dayalı üretim, katma değerli ihracat, yeşil ve dijital dönüşüm ile nitelikli istihdam öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın geleceğine yön verecek strateji ve projelerle kentin Türkiye ekonomisindeki öncü konumunu daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

“Bursa’nın öncü kimliğini güçlendireceğiz”

Burkay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a BTSO’nun 2030 Vizyonu kapsamında yürüttükleri çalışmalar ile hayata geçirdikleri projeleri sunduklarını belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Bursa’nın geleceğine yön veren projeleri sürdüreceklerini vurguladı.