Bursa’nın 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Açıklanan listelerde yüksek vergi tutarlarının yanı sıra, çok sayıda mükellefin bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istememesi dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Kurumlar vergisinde listenin zirvesinde Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi yer aldı. Şirketin tahakkuk eden vergisi 1 milyar 274 milyon 372 bin 361 lira oldu. İkinci sıradaki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi ise 735 milyon 122 bin 9 liralık tahakkukla listede yer aldı.

Listenin üst sıralarında isimlerini açıklamayan mükelleflerin yoğunluğu dikkat çekti. Kurumlar vergisinde 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’uncu sıralardaki mükelleflerin bilgileri açıklanmadı. Böylece ilk 10’da yer alan mükelleflerden yalnızca Sütaş, Oyak Renault ve 10’uncu sıradaki Ermaksan Makina’nın adı kamuoyuyla paylaşıldı. Ermaksan’ın tahakkuk eden vergisi 311 milyon 164 bin 646 lira olarak gerçekleşti.

Listenin devamında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Adı açıklanan şirketler arasında Erbak-Uludağ Pazarlama 308,7 milyon lira ile 11’inci, Gemport 236,7 milyon lirayla 13’üncü, Keskinoğlu Yumurta 203,4 milyon lirayla 16’ncı, Göliplik Şeremet Tekstil 202,5 milyon lirayla 17’nci, Pro Yem 197,2 milyon lirayla 18’inci sırada yer aldı. Bursa’nın otomotivdeki üretim gücü de vergi listesine yansıdı. Yazaki Systems Technologies Turkey 188,4 milyon liralık tahakkukla 19’uncu, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 137,8 milyon lirayla 34’üncü, Sege Taşıt Koltukları ise 123,4 milyon lirayla 37’nci sırada yer aldı.

Gelir vergisi rekortmenlerinde de isimlerini açıklamayanların ağırlığı göze çarptı. Listenin birinci sırasındaki mükellef bilgilerini açıklamazken, ilk 10 içerisinde yalnızca üç kişinin ismi kamuoyuna yansıdı. İkinci sıradaki Şenol Şankaya 57 milyon 216 bin lira, üçüncü sıradaki Muharrem Yılmaz 52 milyon 170 bin lira, altıncı sıradaki Egemen Egemenoğlu ise 40 milyon 755 bin liralık tahakkuk eden vergiyle listede yer aldı. Gelir vergisi listesinin ilerleyen bölümlerinde Mehmet Baştuğ Çakırcalı, Mehmet Ömer Kızıl, Celal Sönmez, Müjdat Sezer, Osman Yıldız, Hasan Uşen, Murat Lokmacıoğlu ve Rasim Çağan gibi isimler yer alırken, sıralamanın önemli bölümünde mükellef bilgileri açıklanmadı.

İlk 10’da 7 isim açıklanmadı

Kurumlar vergisi listesinin ilk iki sırasında Sütaş ve Oyak Renault yer alırken, 3’üncü sıradan 9’uncu sıraya kadar olan mükelleflerin tamamı bilgilerinin açıklanmasını istemedi. 10’uncu sırada ise 311,2 milyon liralık tahakkukla Ermaksan yer aldı. Böylece Bursa’nın kurumlar vergisi ilk 10 sıralamasında yalnızca üç şirketin adı kamuoyuna açıklandı. Gelir vergisi sıralamasında da çok sayıda mükellef isminin açıklanmasını istemedi. Listenin zirvesindeki kişinin bilgileri paylaşılmazken, ikinci sıradaki Şenol Şankaya 57,2 milyon liralık tahakkukla adı açıklanan mükellefler arasında ilk sırada yer aldı. İlk 10 içerisinde yalnızca Şenol Şankaya, Muharrem Yılmaz ve Egemen Egemenoğlu’nun isimleri açıklandı.