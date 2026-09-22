Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın güncel verilerine göre kent sınırları içerisinde tüzel kişilik kazanmış 17 organize sanayi bölgesi bulunuyor. OSBÜK verileri ise bu bölgelerin toplam alanının yaklaşık 5 bin 723 hektara ulaştığını gösteriyor. 2021 yılında Bursa’daki 17 OSB, toplam 5 bin 163 hektarlık alanda faaliyet gösterirken, bölgelerde 2 bin 38 firma bulunuyor ve yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlanıyordu. Aynı dönemde OSB'lerin toplam doluluk oranı yüzde 73,59 seviyesindeydi. Bugün ise özellikle yeni nesil sanayi yatırımlarının yoğunlaştığı TEKNOSAB, Kayapa OSB, Hasanağa OSB ve Yenişehir OSB gibi bölgeler Bursa’nın sanayi haritasındaki ağırlığını artırıyor.

17 OSB’nin toplam alanı 5 bin 700 hektarı aştı

OSBÜK'ün güncel verileri Bursa'daki sanayi bölgelerinin ölçeğini ortaya koyuyor. Bursa OSB 704,6 hektarlık alanıyla kentin en büyük sanayi bölgeleri arasında yer alırken, TEKNOSAB 1.377,5 hektarlık alanıyla dikkat çekiyor. DOSAB 491,39 hektar, Hasanağa OSB 213,7 hektar, Nilüfer OSB 234 hektar ve Kayapa OSB 134,2 hektarlık alana sahip. Alan büyüklüğü açısından bakıldığında Bursa'nın sanayi yapılanması yalnızca mevcut bölgelerin dolmasıyla değil, yeni sanayi alanlarının devreye girmesiyle de genişliyor. Özellikle TEKNOSAB'ın büyüklüğü, Bursa'nın gelecekteki sanayi yapılanmasının yalnızca mevcut üretim merkezlerinin kapasitesini artırmakla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

TEKNOSAB yeni sanayi kuşağının merkezinde

Bursa'nın son yıllardaki sanayi yatırımları içerisinde TEKNOSAB ayrı bir yere sahip durumda bulunuyor. OSBÜK verilerine göre Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin alanı 1.377,5 hektar, sanayi parseli sayısı ise 164 olarak kayıtlara geçti. Bursa Yatırım Destek Ofisi'nin verilerinde ise TEKNOSAB'ın sanayi parsellerinde doluluk oranı yüzde 100 olarak gösteriliyor. Aynı kaynakta Bursa OSB'nin doluluk oranı yüzde 97, Nilüfer OSB'nin yüzde 97, DOSAB'ın yüzde 92, Kayapa OSB’nin ise yüzde 91 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, Bursa'da mevcut sanayi alanlarının önemli bölümünün yatırımcı tarafından kullanıldığını ve yeni yatırım alanlarına yönelik ihtiyacın devam ettiğini ortaya koyuyor.

DOSAB’da 573 firma, 44 bin çalışan

Bursa'nın en yoğun üretim merkezlerinden Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, mevcut sanayi kapasitesinin önemli bölümünü temsil ediyor. DOSAB'ın güncel verilerine göre bölgede 491 hektarlık alanda 573 faal firma bulunuyor. Bu firmalarda yaklaşık 44 bin kişi istihdam edilirken, bölgenin ihracatı 4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Tekstil, makine, metal ve otomotiv gibi sektörlerin yoğunlaştığı DOSAB, Bursa'nın geleneksel sanayi yapısının güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

HOSAB’da otomotiv ağırlığı

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi de Bursa'nın batı tarafındaki büyümenin önemli merkezlerinden biri konumunda yer alıyor. HOSAB'ın güncel verilerine göre bölge 213,94 hektarlık alana sahip. Toplam 157 sanayi parselinin 135'inde üretim yapılırken, bölgede yaklaşık 15 bin kişilik istihdam bulunuyor. HOSAB firmalarının yıllık ihracatı ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Bölgenin firma yapısında otomotiv ana ve yan sanayi yüzde 29,7 ile ilk sırada yer alıyor. Makine ve teçhizat yüzde 16,8, plastik ve kauçuk yüzde 14,2, metal sanayi ise yüzde 9,7 pay alıyor. Bu yapı, Bursa sanayisinin dönüşümünde otomotiv ve makine sektörlerinin ağırlığını koruduğunu gösteriyor.

Kayapa OSB’de fabrika sayısı artıyor

Bursa'nın yeni nesil sanayi bölgelerinden Kayapa OSB de büyümesini sürdürüyor. Kayapa OSB'nin mevcut alanı 134,2 hektar, sanayi parseli sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Bölgenin öne çıkan sektörleri arasında otomotiv yan sanayi ve makine bulunuyor. Kayapa'nın gelişimi, Bursa'nın sanayi ağırlığının yalnızca kent merkezindeki eski sanayi bölgelerinde değil, Nilüfer'in batısındaki yeni üretim akslarında da yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Sanayi haritasında yeni dengeler oluşuyor

Bursa'nın OSB yapılanmasına bakıldığında kentin sanayi haritasında üç farklı yapı dikkat çekiyor. Bir tarafta Bursa OSB, DOSAB ve NOSAB gibi uzun yıllardır üretim yapan, yüksek doluluk oranlarına ulaşmış geleneksel sanayi merkezleri bulunuyor. Diğer tarafta Kayapa ve HOSAB gibi büyüme alanları öne çıkıyor. Üçüncü grupta ise TEKNOSAB ve Yenişehir OSB gibi Bursa'nın gelecekteki sanayi kapasitesini taşıması beklenen daha geniş alanlı bölgeler bulunuyor. Bursa Yatırım Destek Ofisi verileri de bu farklılaşmayı ortaya koyuyor. Bursa OSB ve NOSAB'da doluluk oranı yüzde 97'ye ulaşırken, DOSAB'da yüzde 92, Kayapa OSB’de yüzde 91, HOSAB'da yüzde 87, Kayapa OSB'de yüzde 78 seviyesinde bulunuyor. Yenişehir OSB'nin doluluk oranı ise yüzde 2 seviyesinde. Bu tablo, Bursa'nın sanayi yatırımlarında yeni merkezlere doğru bir hareketliliğin oluştuğuna işaret ediyor.

Sanayi üretimi kentin ekonomik omurgası

Türkiye genelinde de OSB'lerin üretimdeki ağırlığı artıyor. OSBÜK verilerine göre 2025 yılında Türkiye'deki OSB'lerde elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 2,91 arttı. Aynı yıl OSB'lerdeki toplam istihdam 2,7 milyon kişiyi aşarken, OSB'lerin yenilenebilir enerji kapasitesi yüzde 47 artarak 5.086 MW'a yükseldi. Bursa açısından bakıldığında ise OSB'lerin önemi yalnızca üretim ve istihdamla sınırlı değil. Bölgeler aynı zamanda ihracat, enerji, lojistik, Ar-Ge ve teknolojik dönüşümün de merkezleri haline geliyor. OSBÜK'e göre Türkiye'de OSB'ler toplam sanayi üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor. Bu tablo Bursa gibi sanayi yoğun kentlerde organize sanayi bölgelerinin ekonomik yapı içerisindeki ağırlığını daha da artırıyor.

Uludağ OSB'de 260 firma

Gürsu ve Kestel çevresindeki sanayi yapılanmasının önemli merkezlerinden biri olan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 260 firma ve yaklaşık 15 bin kişilik istihdam bulunuyor. Bölgenin ihracatı ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde. Uludağ OSB, Bursa’nın doğu aksındaki sanayi yoğunluğunun önemli merkezlerinden biri olurken, bölgedeki firmaların üretim ve istihdam kapasitesi de bu hattın ekonomik ağırlığını ortaya koyuyor.

Barakfakih'te 155 fabrika

Bursa’nın önemli üretim kümelerinden biri olan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde 155 fabrika ve yaklaşık 11 bin 500 çalışan bulunuyor. Bölgedeki üretim yapısında tekstil, makine, otomotiv yan sanayi ve metal sektörleri öne çıkarken, Barakfakih OSB Bursa’nın doğu kesimindeki sanayi yoğunluğunun önemli parçalarından biri olarak faaliyet gösteriyor.