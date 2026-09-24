1971 yılında 2 dokuma tezgâhıyla temelleri atılan Özdilek Holding, 55 yıllık yolculuğunu bu büyümenin en önemli parçası olan bireyleriyle birlikte kutladı. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen özel gecede, Özdilek’in geçmişten bugüne yolculuğu paylaşıldı. Özdilek Holding İcra Kurulu üyelerinin açılış konuşmalarının ardından kürsüye çıkarak konuşma yapan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı / Ceo’su Emir Murat Özdilek, bu özel günün anlamına değinerek holdingin güçlü kurumsal yapısı, geleceğe yönelik vizyonu ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımına dair mesajlar verdi. Sözlerine “Özdilek’in doğum gününe hepiniz hoş geldiniz” diyerek başlayan Emir Murat Özdilek, “55 yıl önce bugün, bir holdingin temelleri atıldı. 2 dokuma tezgâhı, 3 personel ve yıllık 10 ton havlu kapasitesiyle başlayan yolculuk; bugün 3 sektör, 17 farklı iş kolunda, yıllık 40 milyar lirayı aşan ciro, 7 bin 600 bireyin istihdamına olanak tanıyan, 9.5 milyar lira iş gücü ödemesi ve 2.5 milyar lira vergi ödemesi gerçekleştiren Özdilek’in; 55 yıllık kadim bir şirketler topluluğuna dönüşmesinin temelini oluşturdu” dedi.

“Ekip çalışmasıyla birlikte başarı, istikrar ve memnuniyet kaçınılmaz olur”

“Bu rakamlar bizi kıvandırsa da asıl meselenin bunları sağlayan ahenk, düzen, disiplin, dürüstlük, zekâ ve aidiyetin sonucunda uyuşan zihinlerin ve yüreklerin, birlikte ortaya koymuş olduğu ekip çalışmasının kamuoyu tarafından gördüğü beğeni ve takdir olduğunu çok iyi biliyoruz” diyen Emir Murat Özdilek; sistem güçlü, kişiler güçlü, kadrolar sağlam olduğunda başarı, istikrar ve memnuniyetin kaçınılmaz olacağını vurguladı. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin bireylerin bilgiye erişimini ve kendilerini tanıma imkânlarını dönüştürdüğüne dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Bilimle doğduk, bilimin içinde yaşıyoruz tabiri caizse… Teknoloji hiçbir zaman bu kadar çeşitli, ekonomik ve ulaşılabilir olmamıştı. Bilgi hiçbir zaman bu kadar zengin içerikli ve böylesine elimizin altında olmamıştı. İnsan hiçbir dönemde bu kadar detaylı tanımlanamamıştı. Nereden gelip nereye gittiğimiz, belki de hiç böylesine net ortaya konmamıştı. Tüm bunları da göz önünde bulundurduğumuzda bize, öz farkındalığımıza ulaşmamız, elimizdeki işe sarılmamız, firmamızın ihtiyaçlarını sağlayarak bu akdi en uygun ve bize yaraşır bir şekilde gerçekleştirmemiz, tüm bunların sonucundaysa kendini gerçekleştiren, başarılı ve mutlu bir birey; bir ana, bir baba, bir profesyonel olarak yaşamak düştüğünü bir an olsun aklımızdan çıkarmayalım” dedi. Emir Murat Özdilek, konuşmasının sonunda ise hayatın bireysel birikim, yetkinlik ve dayanıklılığın bütünü olduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: “Sözlerimi noktalarken hayatın, kısmet darası içindeki tüm bilgi, beceri, öngörü, iletişim, disiplin ve metanetinizin toplamı olduğunu; bunları sağlamakta en önemli dayanağınızınsa sağlıklı bir zihin, güçlü bir zekâ olduğunu bilmenizi isterim.”

Erol Evgin Büyüledi

Programın ilerleyen saatlerinde sahne alan Erol Evgin, sevilen şarkıları ve eşsiz yorumuyla büyüledi. Gece yarısına değin süren muhteşem performans geceye renk katarken katılan yaklaşık 400 Özdilek mensubuna eşsiz anlar yaşattı. Özdilek Holding’in 55 yıllık köklü geçmişi, bugüne uzanan değerleri ve geleceğe taşıdığı vizyonu, müziğin eşlik ettiği özel bir gecede hep birlikte kutlanmış oldu.