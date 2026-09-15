Cargill, 1-4 Eylül 2026 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Foodist İstanbul 2026’da endüstriyel gıda üreticileriyle bir araya geldi. Gıda sektörünün farklı alanlarından üretici, tedarikçi, toptancı, perakende satın alma temsilcisi ve karar vericileri buluşturan fuar, Cargill’e mevcut müşteri ilişkilerini güçlendirme ve yeni iş birlikleri için temas kurma fırsatı sundu. Değişen tüketici beklentilerine yanıt veren üreticiler; maliyetleri kontrol etmek, besin değeri iyileştirilmiş temiz etiketli ürünler geliştirmek, üretim verimliliğini korumak ve ürünleri pazara daha hızlı sunmak gibi birden fazla hedefi aynı anda gözetiyor. Şeker azaltma, temiz etiket, protein ve lif zenginleştirme, maliyet optimizasyonu, doku geliştirme, stabilite ve raf ömrü gibi ürün ve üretim gereksinimlerinin birlikte ele alınması gerekiyor. Üreticiler, Cargill’in fonksiyonel sistemler alanındaki 40 yılı aşkın deneyiminden yararlanarak belirli ürün ve performans hedeflerini karşılamak üzere doku ve yapı sağlayan bileşenlerin doğru oranlarda bir araya getirildiği çözümler geliştirebiliyor. Bu sistemler, müşteri ihtiyaçlarına ve üretim süreçlerine göre uyarlanarak tutarlılık, esneklik ve verimlilik sağlanmasına yardımcı oluyor.

Cargill’in fonksiyonel sistemler yaklaşımı, geniş bileşen portföyünü uygulama bilgisi ve teknik uzmanlıkla birleştiriyor. Bu yaklaşım; duyusal deneyim, doku, ağız hissi, stabilite, etiket dostu çözümler ve üretim verimliliği gibi hedeflerin ürünün bütünsel performansı içinde birlikte ele alınmasını sağlıyor. Böylece üreticiler farklı pazar fırsatlarına, tüketici beklentilerine ve üretim gereksinimlerine daha bütüncül yanıt veren çözümler geliştirebiliyor.

INFUSE Uygulama Merkezi’nde birlikte geliştirme

Üreticiler, Cargill’in Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki INFUSE Uygulama Merkezi’nden yararlanarak sütlü içecek, yoğurt, peynir, krema, tatlı ve bitki bazlı ürünler dâhil olmak üzere farklı uygulamalara yönelik reçeteleri test edebiliyor; bileşen performansını değerlendirebiliyor ve ticarileştirme öncesinde endüstriyel üretim koşullarını küçük ölçekte simüle edebiliyor.

İş birliğiyle müşteri inovasyonuna destek

Cargill Gıda META Fonksiyonel Sistemler ve Strateji Kıdemli Direktörü Cem Beysel, Cargill’in fonksiyonel sistemler uzmanlığına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Foodist İstanbul 2026’da sektör paydaşlarıyla bir araya gelmek, ihtiyaçlarını daha yakından dinlemek ve uzun vadeli iş birlikleri için yeni fırsatları değerlendirmek bizim için çok değerliydi. En etkili çözümlerin yakın iş birliğiyle geliştirildiğine inanıyoruz. Fonksiyonel sistemler uzmanlığımızı, uygulama bilgimizi ve inovasyon yetkinliklerimizi bir araya getirerek üreticilerle birlikte farklı formülasyon seçeneklerini değerlendiriyor, fikirleri test ediyor ve onların ürün, üretim ve iş hedefleriyle uyumlu çözümler geliştiriyoruz.”

Cargill, fuarda fonksiyonel sistemler uzmanlığının yanı sıra çikolata ve şekerleme üreticileriyle de bir araya gelerek değişen tüketici tercihleri, ürün kalitesi ve üretim gereksinimlerine yanıt verebilecek çözümleri ele aldı. Cargill, endüstriyel çikolata portföyü ve uygulama uzmanlığıyla üreticilerin pazar trendleriyle uyumlu, tutarlı performans ve verimlilik sağlayan ürünler geliştirmesine destek oluyor.