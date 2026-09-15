1997 yılında bilişim teknolojileri alanında faaliyetlerine başlayan trex, bugün üretim sektörünün dijital dönüşümüne yönelik yazılım, elektronik ve otomasyon çözümleri geliştiriyor. Şirket, 3 bin metrekarelik Ar-Ge Merkezi’nin bulunduğu genel merkezinde geliştirdiği teknolojilerle Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkede üretim sektörünün dijital dönüşümüne katkı sağlıyor.

Ar-Ge harcamalarında 202 basamaklık yükseliş

Turkishtime tarafından açıklanan 2025 Ar-Ge 500 Araştırması sonuçlarında trex Dijital Akıllı Üretim Sistemleri A.Ş., 58 milyon 492 bin 517 TL’lik Ar-Ge harcamasıyla listede 296’ncı sırada yer aldı. Şirket, 2024 araştırmasında 14 milyon 564 bin 460 TL Ar-Ge harcamasıyla 498’inci sıradaydı. Böylece trex, sıralamada bir yılda 202 basamaklık yükseliş kaydetti. Şirketin Ar-Ge faaliyetleri; yazılım, proje geliştirme ve elektronik alanlarında yürütülüyor. trex’in Ar-Ge Merkezi, 2017 yılında Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanırken, bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 1 patent ve 6 faydalı model tescili bulunuyor. Şirket ayrıca, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri kapsamında 10’un üzerinde TÜBİTAK destekli projeyi hayata geçirdi.



Ar-Ge’yi büyümenin değil, teknoloji yetkinliğinin temel unsuru olarak görüyoruz

trex Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir, Ar-Ge 500 araştırmasında kaydedilen yükselişin şirketin teknoloji geliştirme yaklaşımının bir göstergesi olduğunu belirterek, “Ar-Ge yatırımlarımızı teknoloji yetkinliğimizi sürekli geliştiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Üretim sektörünün ihtiyaçları değiştikçe yazılım, elektronik ve otomasyon alanlarında geliştirdiğimiz teknolojilerin de bu değişime yanıt vermesi gerekiyor. Bu nedenle Ar-Ge faaliyetlerimizi ürünlerimizin bugünkü yetkinliğini geliştirmek kadar, üretimin geleceğine yönelik yeni teknolojileri ortaya koyacak bir yapı içinde sürdürüyoruz” dedi.