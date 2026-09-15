Bemis, Dubai’de düzenlenen Middle East Energy 2026’nın ardından Polonya’da gerçekleştirilen ENERGETAB 2026 fuarında ziyaretçileriyle buluşacak. Orta Doğu ve Avrupa elektrik sektörünün önemli buluşma noktaları arasında yer alan iki fuar, Bemis’in yeni ürün ve çözümlerini uluslararası ziyaretçilerle buluşturması açısından önemli bir fırsat sunacak.

Dubai’de Middle East Energy fuarına katıldı

Bemis, 1-3 Eylül 2026 tarihleri arasında Dubai World Trade Centre’da düzenlenen Middle East Energy 2026 fuarında katılımcı olarak yer aldı. Enerji ve elektrik altyapısı sektörünün bölgedeki en önemli organizasyonlarından biri olan Middle East Energy; elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımından yenilenebilir enerji, enerji depolama, dijital çözümler ve elektrik altyapısına kadar geniş bir ürün ve teknoloji yelpazesini bir araya getirdi. Bemis, fuarda elektrik ve enerji sektörüne yönelik ürün gruplarını ve yeni nesil çözümlerini uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sundu.

Avrupa’daki buluşma noktası: ENERGETAB

Dubai’de düzenlenen fuarın ardından Bemis’in rotası Polonya olacak. Şirket, 15-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Bielsko-Biała’da düzenlenecek 39. ENERGETAB Uluslararası Enerji Fuarı’nda da katılımcı olarak yer alacak. Polonya’nın önde gelen enerji sektörü organizasyonlarından biri olan ENERGETAB; enerji sektörü profesyonellerini, üreticileri, tedarikçileri ve teknoloji firmalarını bir araya getirirken, Orta ve Doğu Avrupa’daki elektrik ve enerji sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bemis, ENERGETAB 2026’da Avrupa pazarındaki mevcut iş ortakları ve potansiyel müşterileriyle bir araya gelerek ürün ve teknolojilerini tanıtacak.

Global pazarda güçlenen Bemis

Bemis’in Dubai ve Polonya’daki fuar katılımları, şirketin yalnızca Türkiye’de değil, farklı coğrafyalarda da faaliyetlerini geliştirmeye ve global pazardaki varlığını güçlendirmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Yurt dışı fuarlarını yeni pazarları tanımak, mevcut iş birliklerini geliştirmek ve Bemis ürünlerini daha geniş bir coğrafyada kullanıcılarla buluşturmak açısından önemli bir iletişim ve iş geliştirme platformu olarak değerlendiren şirket, global pazardaki büyüme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürecek.