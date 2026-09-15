2027 yılından itibaren Tofaş tarafından Bursa’da üretilerek Kuzey Amerika’ya ihraç edilecek yeni Ram ProMaster City, Green Car Journal tarafından “2027 Commercial Green Car of the Year – 2027 Yılının Ticari Yeşil Aracı” seçildi. Ödül değerlendirmesinde çevresel özelliklerin yanı sıra fonksiyonellik, çok yönlülük, güvenlik, değer ve tasarım gibi ticari araç kullanıcılarının öncelik verdiği kriterler dikkate alındı. Yeni Ram ProMaster City; yüksek taşıma ve çekme kapasitesi, geniş yükleme hacmi, şehir içi kullanıma uygun boyutları ve verimli turbo motoruyla öne çıktı. Türkiye otomotiv sanayisinin köklü kuruluşlarından Tofaş, Bursa Fabrikası’nda üretimine başladığı K0 kodlu orta boy hafif ticari araç ailesiyle küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Stellantis bünyesinde FIAT Scudo, Opel Vivaro, PEUGEOT Expert ve Citroën Jumpy modellerini kapsayan K0 ailesinin Kuzey Amerika pazarı için geliştirilen versiyonu, Ram ProMaster City adıyla kullanıcılarla buluşacak.

Tofaş, daha önce Doblo ile gerçekleştirdiği ABD ihracatına K0 ürün ailesiyle yeniden başlayacak. Yeni Ram ProMaster City’nin 2027 yılından itibaren Kuzey Amerika’ya ihracatı gerçekleştirilecek. Yeni Ram ProMaster City, Kuzey Amerika pazarındaki ticari araçların değerlendirildiği Green Car Journal ödüllerinde “2027 Commercial Green Car of the Year” unvanına layık görüldü. Green Car Journal editörleri, ABD pazarındaki potansiyel ticari araçları değerlendirirken çevresel özelliklerin yanı sıra müşterilerin bir ticari araçtan beklediği fonksiyonellik, çok yönlülük, güvenlik, değer ve tasarım gibi temel kriterleri de dikkate alıyor. Green Car Journal değerlendirmesinde yeni ProMaster City’nin özellikle profesyonel kullanıcılar ve filo müşterilerine yönelik “doğru boyutlandırılmış” yapısına dikkat çekildi. Önceki nesline göre daha büyük olan model; 2.175 lb, yaklaşık 986 kilogram taşıma kapasitesi, 2.000 lb, yaklaşık 907 kilogram çekme kapasitesi ve 167 cubic feet, yaklaşık 4,7 metreküplük yükleme hacmi sunuyor.

Kompakt dış boyutları sayesinde şehir içi ve banliyö kullanımında yüksek manevra kabiliyeti sağlayan model, geniş yükleme kapasitesini tam boy ticari araçların daha büyük ölçüleri ve işletme gereksinimleri olmadan sunmasıyla öne çıkıyor.