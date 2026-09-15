AROMA’nın yaklaşık iki yıldır devam eden konkordato süreci, şirketin finansal ve operasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarının ardından, AROMA’nın konkordato sürecinden kendi iradesiyle çıkma yönündeki talebi doğrultusunda gerçekleştirilen duruşma sonucunda sona erdi. Bu önemli gelişmeyle birlikte AROMA, güçlenen yapısı ve yeni dönem hedefleriyle geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyor. AROMA, dönüşüm süreci boyunca üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini istikrarlı biçimde sürdürürken, finansal ve operasyonel yapısını güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, konkordato komiser heyetinin gözetiminde ve ilgili mahkemenin denetiminde yürütüldü.