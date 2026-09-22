Temelleri 1963 yılında Bursa’da Oktay Bobinaj ile atılan Oktay Holding, geçen 60 yılı aşkın sürede istikrarlı bir büyüme sergileyerek 8 farklı sektörde faaliyet gösteren güçlü bir sanayi grubuna dönüştü. Oktel A.Ş., Ok Enerji, Flosse, Heinz Parts, Heinz Linear, Hertz Motor ve Nominis Yapı gibi markaları bünyesinde barındıran holding, üretimden enerjiye, yedek parçadan inşaata kadar geniş bir alanda yenilikçi çözümler sunuyor. Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu Yağmur Ertoksöz, grubun büyüme vizyonunu hakkında, “Köklerimiz Bursa’ya dayanıyor ancak bakış açımız her zaman küresel oldu. Bugün dünyanın pek çok noktasına ürün ve hizmet sunan bir yapıdayız. Hedefimiz, sürdürülebilir büyümeyle dünya çapında daha güçlü bir marka haline gelmek” ifadelerini kullandı.

Heinz Parts ve Heinz Linear ile yüksek teknolojili çözümler

Yedek parça tedarik alanında faaliyet gösteren Heinz Parts, liman araçları başta olmak üzere tel, kablo, filtre ve lastik ürün gruplarında uluslararası kalite standartlarında çözümler sunuyor. Rekabetçi fiyatlar ve kısa termin süreleriyle sektörde güvenilir bir marka olarak öne çıkıyor. Heinz Linear ise elektromanyetik sistemler ve elektrostatik toz boya alanında güçlü bir uzmanlığa sahip. Otomotiv ve çelik sanayine yönelik manyetik tutucular, ayırıcılar, tamburlar ve özel üretim çözümler sunan firma; mimari, endüstriyel, otomotiv ve beyaz eşya boyalarıyla da geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.

Ar-Ge, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odakta

Hertz Motor ve Heinz Linear bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmalarıyla CNC, otomotiv ve çelik sanayine yönelik yenilikçi ürünler geliştirdiklerini söyleyen Yağmur Ertoksöz, “Çevre dostu üretim anlayışıyla karbon ayak izini azaltmayı hedeflerken, yeniden kullanılabilir ambalajlar ve sürdürülebilir üretim süreçlerini ön planda tutuyoruz. Dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarıyla iş süreçlerini geliştiriyor ve teknolojiyi insan odaklı yaklaşımı destekleyen bir araç olarak konumlandırıyoruz” açıklamasında bulundu.