Uzun yıllardır sürdürülebilirlik yaklaşımını iş kültürünün merkezine koyarak Eylül ayını bu alanda farkındalık artırıcı etkinliklerle geçirmeye devam eden Yeşim Grup, Sürdürülebilirlik Ayı kapsamında gıda güvenliği, israfın azaltılması ve sağlıklı beslenme başlıklarını odağına alarak küresel vizyonunu hayata geçirdiği projelerle destekleyen Sofra/Compass Group Türkiye iş birliğiyle “Gıdaların Hazırlanması ve Muhafazası Esnasında Nelere Dikkat Etmeliyim?” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Büyük Konferans Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte, sürdürülebilir yaşam ve gıda güvenliği konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi. Sofra/Compass Group Türkiye Sağlık, Güvenlik, Çevre, Kalite ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Müdürü ve Gıda Mühendisi Handan Aydın’ın konuşmacı olduğu söyleşide güvenli gıda hazırlama, saklama ve dondurma yöntemleri ele alındı. “Sağlıklı Yaşam İçin Güvenli Gıdanın Hazırlanması, Muhafazası, Gıdaların Besin Değerlerini Kaybetmeden Tüketimi ve Toplum Sağlığının Korunması” başlıklı sunumda, bu kurallara uyulmasının toplum sağlığına katkısı ile doğru muhafazanın gıda israfını azaltmadaki önemi paylaşıldı. Etkinliğin sonunda katılımcılara özel olarak hazırlanan sağlıklı smoothie ve detoks içecekler ikram edildi. Yeşimliler, bu deneyim aracılığıyla günlük tüketim tercihlerinin hem bireysel yaşam hem de gezegen üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık kazanma fırsatı buldu.