Özellikle ilk diş hekimi muayenesinin zamanında yapılması ve okul öncesi dönemde doğru ağız hijyeni alışkanlıklarının kazandırılması, çürük oluşumunun önlenmesinde büyük önem taşıyor. Eyrice Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (Eyrice ADSM) Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği) Uzmanı Dt. Aysun Coşkun, çocukların ilk diş hekimi muayenesinin ilk süt dişinin sürmesini takiben veya en geç bir yaşına kadar yapılması gerektiğini söyledi. Bu ilk muayenenin yalnızca dişleri kontrol etmek amacıyla değil, aileleri doğru ağız bakımı konusunda bilinçlendirmek açısından da önemli olduğunu belirten Pedodonti Uzm. Dt. Aysun Coşkun, erken yaşta kurulan hekim-hasta iletişiminin çocukların ilerleyen yıllarda diş hekimi korkusu yaşamalarının da önüne geçebildiğini ifade etti. Pedodonti Uzm. Dt. Aysun Coşkun, "Birçok aile çocuğunu ancak dişi ağrıdığında ya da çürük oluştuğunda diş hekimine getiriyor. Oysa ilk muayenenin amacı tedavi yapmak değil, olası riskleri önceden belirlemek ve koruyucu önlemleri zamanında almaktır. İlk yaşta yapılan kontrol sayesinde beslenme alışkanlıkları, emzik ve biberon kullanımı, parmak emme gibi ağız gelişimini etkileyen faktörler değerlendirilebilir ve aileler doğru şekilde yönlendirilebilir" dedi.