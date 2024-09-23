Bursa’da ve dünyada yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği karma projelerle adından sıkça söz ettiren Atış Grup, “Artı Kira” ile yatırımcıları bir yandan tapu sahibi yaparken, bir yandan da kira geliri sağlıyor.

Hayata geçirdiği projelerdeki ticari ve kiralanabilir alanları, yatırımcılara uygun imkanlarla satın alma fırsatı sunan Atış Grup, tapu sahibi yaptığı yatırımcılara ayrıca “Artı Kira” sistemiyle garantili kira getirisi de temin ediyor. Yatırımcılara, 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla Atış Grup projelerindeki ticari alanlardan sahip olma imkanı sunan Artı Kira, ayrıca tapu sahibinin mülkünün 10 yıl boyunca kiralanmasını da üstleniyor.