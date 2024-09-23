“Yıl boyunca kendi tarlalarımızdan topladığımız fesleğenlerle üretim süreçlerimizi de standartlaştırıyoruz. Bu sayede, mevsimsel geçişlerden etkilenmeyen ve sürekli olarak aynı lezzet ve görsel kalitesini sunan bir ürün elde ediyoruz. Bu yaklaşım, sadece son tüketiciye mükemmel bir tat deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel çiftçilere de ekonomik destek sağlıyor.

Kayfood'un bu özenli üretim süreci, sosun en kıymetli bileşeni olan fesleğenlerin her zaman en yüksek kalitede ve tatta olmasını garanti ediyor. Sofralarınıza hem lezzet hem de güvenilirlik getiren pesto sosu, yemeklerinizde fark yaratacak. Kayfood’un sürdürülebilir tarım desteği ve yüksek kalite anlayışını yansıtan Dream Sauce pesto sosu, bu yaklaşımın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.”