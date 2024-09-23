Türkiye’nin lider lojistik firmalarından biri olan Lima Lojistik, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla başarılarını sürdürüyor. Şirket, bu kez geleceğin teknolojilerine destek vermek amacıyla, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin Belçika Zolder pistinde gerçekleştirilecek “iLumen European Solar Challenge 2024” yarışına lojistik sponsoru oldu. Bu sponsorlukla Lima Lojistik, sürdürülebilir enerjiye olan inancını ve çevre dostu projelere olan desteğini bir kez daha gösteriyor. Ekibin tüm teknik ekipman ve araçlarının Belçika’ya güvenli ve zamanında ulaşması için kapsamlı bir lojistik operasyon üstlendi.

Lima Lojistik Kurucu Ortağı Sinan Türel; “Genç mühendis adaylarının yenilikçi projelerine destek olmak ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak adına bu tür sürdürülebilir enerji odaklı projelere katkı sağlamayı görev edindik. Güneş enerjisiyle çalışan araçların geleceğin taşımacılığına ışık tutacağına inanıyor, bu vizyonun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bu heyecan verici yarış yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.