Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamada, ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin makine ihracatına ilişkin verilere yer verildi.

Bu kapsamda söz konusu dönemde, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık makine ihracatı ise 28,2 milyar dolar oldu.

Ağustosta aylık 2,4 milyar dolarlık ihracatla son 12 ay ortalamasına yakın bir sonuç elde eden sektörün KG başına ortalama ihracat birim fiyatı ise 7,5 dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolarlık makine ihraç eden sektörün, bu ülkeye 8 aylık ihracatı yüzde 12,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

Almanya'nın, Türkiye'nin makine ihracatında 2,3 milyar dolarla ilk sıradaki yerini koruduğu ocak-ağustos döneminde, yüzde 17,9 düzeyindeki yüksek daralmaya rağmen Rusya 1,4 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.