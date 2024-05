Firma, Great Place to Work tarafından Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde yer alarak büyük bir başarı elde etti. Sunvital Enerji'nin kurucu ortağı Murat Kılıç, bu başarının tüm çalışanların özverili çalışmaları ve şirkete olan bağlılıkları sayesinde gerçekleştiğini vurguladı. Kılıç, "Şirketimizde çalışanlarımızın kendilerini mutlu ve motive hissetmeleri bizim için her şeyden önemlidir. Bu nedenle, iş yerinde açık iletişim, takım çalışması ve her konuda yenilikçiliği teşvik eden bir ortam yaratmaya özen gösteriyoruz" dedi.